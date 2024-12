Bibi Ballandi, chi sono la moglie e i figli

Il noto produttore Bibi Ballandi ha rappresentato una delle figure più importanti delle ultime decadi nel mondo dello spettacolo, per questo la sua scomparsa avvenuta nel 2018 si è rivelata una ferita particolarmente profonda da affrontare. Dal 2005 Bibi Ballandi lottava contro il cancro ed era sposato con Lella Bellandi, che in una intervista concessa a Libero aveva raccontato il calvario, anche mediatico, affrontato dal marito negli ultimi tempi: “Con fermezza e dignità ha cercato di opporsi al destino che si era accanito contro di se; gli ultimi cinquantun giorni sono stati terrificanti”. Riguardo invece alle complicanze della malattia con la quale si era ritrovato a fare i conti Bibi Ballandi, la moglie Lella aveva raccontato: “Bibi soffriva moltissimo e venne ricoverato il 26 dicembre del 2017 all’ospedale di Imola”.

Sulle colonne di Libero, la moglie di Bibi Ballando, Lella, aveva raccontato le difficoltà finanziarie nelle quali versava: “E’ un discorso doloroso, su cui pende una denuncia penale. Io sono rimasta nullatenente. Vivo solo con la mia pensione e se vuole sapere una cosa, mi hanno tolto tutto”.

Figli Bibi Ballandi, lo speciale rapporto con i figli artistici

Di figli Bibi Ballandi è riuscito ad averne fortunatamente tanti, praticamente tutti artistici, visto che il compianto produttore ha lanciato nel mondo dello spettacolo tanti colleghi, da Fiorello, che l’ha sempre definito un papà, fino a Virginia Raffaele.

E durante i mesi della malattia i vip facevano su e giù per l’ospedale di Imola, come raccontato dal dottor Antonio Maestri, primario di Oncologia dell’Ausl di Imola, che aveva costruito uno speciale legame con Bibi Ballandi: “Carlo Conti, Panariello, ma soprattutto tre in particolare venivano spesso: il “fratello” Gianni Morandi e i suoi due “figli” Virginia Raffaele e Rosario Fiorello”. Un lottatore fino alla fine che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore della moglie Lella e di tutti i suoi cari, ma anche nel mondo dello spettacolo.