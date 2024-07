Biden confuso in un’intervista si definisce “Donna di colore”/ “Sono la prima vicepresidente Usa di colore”

Joe Biden si confonde durante un’intervista radiofonica rilasciata all’emittente WURD di Philadephia, nella quale balbettando si è definito più volte come “Donna di colore“, affermando: “Sono orgoglioso di essere la prima donna di colore eletta vicepresidente degli Stati Uniti e di aver servito accanto ad un presidente di colore“. La gaffe ovviamente non è passata inosservata e l’audio è diventato subito virale facendo il giro del mondo. Non è infatti la prima volta che il presidente appare non lucido negli interventi pubblici, soprattutto durante quest’ultima campagna elettorale in vista delle prossime presidenziali.

La sua candidatura comunque, va avanti, nonostante l’episodio che sembrerebbe già aver spinto alcuni finanziatori a sospendere le donazioni, preoccupati per il suo stato di salute. Alcuni sostenitori lo hanno poi giustificato sottolineando che si sarebbe disorientato nell’usare il pronome mentre in realtà stava parlando della nomina di Kamala Harris, che effettivamente è stata la prima donna vicepresidente Usa di origine afroamericana e per questo definita da molti come “L’Obama donna“.

Joe Biden è apparso di nuovo disorientato e confuso in occasione di una intervista radio, nella quale avrebbe affermato più volte, parlando in prima persona e dicendo di essere una “donna di colore“, orgogliosa di aver servito il governo Usa accanto ad un presidente di colore come vicepresidente. In realtà i suoi sostenitori avrebbero sottolineato che Biden intendeva parlare della sua nomina di Kamala Harris come vice, ma in realtà il nome della Harris non è stato mai pronunciato. Tra le frasi imbarazzanti del presidente, anche quella di aver affermato: “Sono stato primo presidente eletto a livello statale nello stato del Delaware, quando ero un bambino“.

E anche: “Ho guardato John Kennedy e ho detto, ‘Beh, lui – John – è stato eletto. Perché non posso essere eletto anch’io?‘”, ha detto Biden. “Le persone hanno bisogno di cose a cui guardare.” Il tutto pronunciato sempre con un tono molto insicuro a tratti balbettante. Un episodio che ha confermato i timori di molti, circa la poca lucidità del presidente attualmente in corsa per le prossime elezioni, soprattutto dopo le altre gaffes commesse durante il confronto in tv con Donald Trump e durante l’incontro al G7.













