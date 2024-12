Biglietti Prima della Scala 2024, i costi dei tagliandi

E’ il giorno dell’evento lirico più atteso in Italia, oggi 7 dicembre 2024 si terrà il consueto appuntamento con la Prima della Scala 2024, che come ogni anno interessa tantissimi curiosi e appassionati, pronti a godersi una delle notti più speciali e gustose per chi ama il teatro. I biglietti Prima della Scala 2024 sono già andati esauriti, l’evento è sold out da diversi giorni e i prezzi sono oscillati da 3.200 euro fino a 130, con il costo che invece si è abbassato per quanto riguarda le repliche in programma nei prossimi giorni.

Genitori Giulia Salemi, chi sono Fariba Tehrani e Mario Salemi/ “Separazione vissuta male”

Anche in quel caso ormai i posti sono pressoché esauriti, visto che sono rimasti solamente alcuni posti per gli spettacoli in programma il 10 dicembre 2024 e per la replica prevista invece il 2 gennaio 2025, anche se in quel caso i prezzi si sono abbassati (da 300 a 36 euro circa). Numeri che confermano quanto sia alta l’attesa e l’aspettativa per lo spettacolo che quest’anno sarà diretto da Leo Muscato.

Diretta Prima della Scala 2024, La Forza del destino/ L’opera di Verdi al Teatro alla Scala di Milano

Biglietti Prima della Scala 2024, come acquistare i biglietti

Come di consueto è stato svelato il processo da seguire per acquistare i tagliandi per il celebre evento milanese, i biglietti Prima della Scala 2024 sono infatti acquistabili, anche per quanto riguarda le repliche, attraverso i canali ufficiali autorizzati, come ci ricorda il sito ufficiale della Scala, sempre puntuale e preciso con tutte le informazioni del caso:

“I biglietti del Teatro alla Scala sono in vendita esclusivamente attraverso i canali ufficiali autorizzati:

Online sul webshop

sul webshop Biglietteria del Teatro alla Scala , Largo Ghiringhelli, 1 – Milano

Aperta dal lunedì al sabato dalle ore 12.00 alle ore 18.00

Servizio di biglietteria per lo spettacolo del giorno : la Biglietteria è aperta da 2 ore prima e fino all’inizio dello spettacolo, esclusivamente per la vendita e il ritiro dei biglietti dello spettacolo del giorno.

Giorni di chiusura: 1 novembre, 8, 24, 25, 26 dicembre; 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, dal 1 al 20 agosto 2024.

, Largo Ghiringhelli, 1 – Milano Aperta dal lunedì al sabato dalle ore 12.00 alle ore 18.00 : la Biglietteria è aperta da 2 ore prima e fino all’inizio dello spettacolo, esclusivamente per la vendita e il ritiro dei biglietti dello spettacolo del giorno. Giorni di chiusura: 1 novembre, 8, 24, 25, 26 dicembre; 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, dal 1 al 20 agosto 2024. Punti Vendita Autorizzati VivaTicket”

Chi è Gianmarco Amicarelli, compagno di Jane Alexander/ Insieme dopo crisi: "Le minestre riscaldate sono..."