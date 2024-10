Il cantante Bobby Solo sarà uno degli ospiti della trasmissione Rai di Caterina Balivo La Volta Buona, trasmissione che andrà in onda in queste ore. Bobby Solo è un cantante italiano che ha fatto la storia della musica e che per diversi decenni ha fatto innamorare diversi fan. Ma andiamo a vedere meglio chi è il noto cantante Bobby Solo.

Bobby Solo è lo pseudonimo di Roberto Satti, nato a Roma il 18 Ottobre 1945. Adesso ha 76 anni ma sono ormai oltre 50 anni che l’artista è protagonista sulla scena musicale italiana, ha avuto il suo primo exploit nel corso degli anni ‘Sessanta quando giovanissimo – con precisione nel 1963 – ha debuttato ufficialmente sulla scena italiana. Grande fan di Elvis Pressley Bobby Solo ha debuttato a Sanremo nel 1964 quando portò la canzone Una lacrima sul viso, autentico cult della musica italiana ed internazionale.

Il cantante negli anni stringe un forte legame con il Festival della Musica italiana dove partecipa in diverse occasioni e dove conquistò una straordinaria vittoria nel 1969 quando – in coppia con Iva Zanicchi – conquistò il pubblico grazie alla canzone Zingara. In precedenza aveva avuto comunque grande successo anche con le partecipazioni a Sanremo nel 1965 e nel 1966.

Bobby Solo, storia di una vita privata molto ‘attiva’

Figlio di un colonnello dell’aeronautica Bobby Solo si interessa alla musica fin dall’adolescenza e firma un contratto con la Dischi Ricordi, esordisce nel 1963. Dopo un grande successo – come capita spesso – arriva un breve calo e gli anni ’70 non sono stati semplici per il cantante, tornato nuovamente in auge negli anni ’80 quando si presentò a Sanremo con il brano Gelosia, ennesimo grande successo della sua carriera.

In quel periodo formò un gruppo musicale, i Ro.Bo.T, insieme a Rosanna Fratello e ad un’altra leggenda della musica come Little Tony. Una discografia infinita e Bobby Solo ha inciso il suo ultimo singolo nel 2022 quando ha pubblicato la canzone All in Better Times, canzone scritta per lui dal compositore e giornalista Korgy. Non solo musica perchè anche nella vita privata Bobby Solo ha avuto diversi trascorsi.

Nel Dicembre del 1967 Bobby Solo ha sposato la ballerina francese Sophie Teckel che gli ha dato tre figli (Alain, Chantal e Muriel). La coppia ha divorziato nel 1991 e sempre in quell’anno l’uomo ha riconosciuto la figlia Veronica data da una relazione con Mimma Foti. Successivamente ha sposato l’hostess di origini coreano-statunitensi Tracy Quade e lei gli ha dato il suo quinto figlio, Ryan, nato nel 2013. Un personaggio cult della storia della musica italiana e un uomo che – ancora oggi – vediamo sulla scena musicale nazionale.