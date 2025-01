Bobby Solo, chi è la moglie Tracy Quade: la speciale storia

Nella vita di Bobby Solo l’amore ha sempre occupato un posto importante, tra relazioni e storie finite male ma anche tante gioie, visto che oggi l’artista ha trovato la serenità ed è sposato con Tracy Quade. La donna è la seconda moglie del cantautore, dopo il matrimonio finito con Sophie Teckel, ballerina con cui il matrimonio è giunto al capolinea nel 1991 e dal quale sono nati ben 3 figli.

Tracy Quade in passato ha lavorato come hostess e oggi vive al fianco di Bobby Solo nella tranquillità di un borgo antico collocato in Friuli Venezia Giulia, Aviano, nel 2013 i due hanno anche messo al mondo il figlio Ryan, al quale Solo è profondamente legato, non a caso ha ironicamente confessato di voler vivere al suo fianco per 150 anni. Una storia d’amore che va avanti da vent’anni quella tra Bobby Solo e Tracy Quade e che vede la coppia felice e innamorata.

Bobby Solo e la confessione sulla moglie: “Grazie a lei sono un altro uomo”

Nel corso della sua vita, il noto cantante ha speso parole speciali nei confronti di Tracy Quade, che tutto si sarebbe immaginato che trovarla al suo fianco nella vita. Bobby Solo, infatti, dopo il primo matrimonio finito male, si era detto pronto a vivere con una donna più grande e matura di lui, invece è poi scoccata la scintilla con una ragazza più giovane di 25 anni, poi divenuta sua moglie e con la quale ha costruito una nuova famiglia:

“Quando ho incontrato Tracy 29 anni fa non mi sono innamorato solo per la questione fisica ma soprattutto dal punto di vista romantico” ha svelato l’artista capace di consegnare alla canzone italiana successi straordinari come La lacrima. A 50 anni Bobby Solo è stato travolto così da un colpo di fulmine: “E grazie a Tracy Quade sono un altro uomo”.

