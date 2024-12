Brando Barbato e il figlio di Samantha De Grenet e Luca Barbato. Classe 2005, si sente fortunatissimo ad avere due genitori così presenti e amorevoli nei suoi confronti. Si sente considerato e apprezzato in famiglia ed è certo di poter contare su papà e mamma ogni qual volta ne ha bisogno. In una intervista doppia con mamma Samantha a Verissimo, il ragazzo ha spiegato di aver un rapporto ottimo con entrambi i genitori e di aver instaurato un dialogo aperto negli anni.

“Abbiamo un rapporto meraviglioso e penso che non esista cosa più bella di parlare liberamente e aprirsi con i propri genitori. Se ci sono dei problemi o se ho delle incertezze, facciamo proprio le riunioni a casa, ci sediamo sul divano tutti insieme e mi apro totalmente”, ha raccontato Brando Barbato. Il figlio di Samantha De Grenet non ci pensa due volte a definirsi un ragazzo fortunato: “Perché penso che non ci sia nulla di meglio, non potevo chiedere altro”, ha detto.

Anche la De Grenet spende parole al miele per il suo piccolo grande amore, anche se non nega abbia qualche difettuccio. “E’ molto sensibile, anche troppo…. ma in fondo questo è il suo lato bello”, si corregge la showgirl. Quando la De Grenet scoprì di essere malata di tumore, alcuni anni fa, la sua prima preoccupazione era unicamente rivolta al figlio: “Gli dissi che dovevo finire prima le vacanze per lavoro, in realtà sono partita con lui solo per non dargli pensieri”, confida nell’intervista a Verissimo.

Fortunatamente, poi, le cose sono andate per il verso giusto. Samantha è tornata a casa e malgrado la diagnosi tremenda ha superato brillantemente l’operazione e oggi sta bene.