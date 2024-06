Calciomercato Atalanta / Controsorpasso della Fiorentina per Zaniolo. Tanti i nomi in uscita (28 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, SORPASSO FIORENTINA PER ZANIOLO

L’acquisto di Ben Godfrey dall’Everton è il primo di quello che sarà un lungo ed articolato calciomercato Atalanta con la squadra di Bergamo pronta a muoversi per creare la squadra in vista della prossima stagione che li vedrà impegnati anche in Champions League. Per ampliare l’attacco non è un segreto il forte interesse di Gasperini verso Nicolò Zaniolo che rimane in uscita dal Galatasaray e vorrebbe tornare in Italia per provare a rilanciare la sua carriera e ritrovare una convocazione in nazionale dopo un anno ricco di delusioni. Su Zaniolo, però, non c’è solo l’Atalanta anche perché sembrerebbe che la Fiorentina sia forte sul calciatore con l’idea di chiudere il prima possibile per beffare la Dea e ricomporre la coppia di amici con il neo acquisto Moise Kean. La trattativa di calciomercato rimane aperta e l’Atalanta monitora la situazione Zaniolo con il Galatasaray che avrebbe anche aperto ad un prestito oneroso con riscatto pur di liberarsi dell’attaccante italiano che proprio non ha convinto nel calcio turco.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, DA MIRANCHUK A BAKKER: TANTI I NOMI IN USCITA

Lavora anche in uscita il calciomercato Atalanta con la dirigenza della Dea che sta lavorando su più fronti per liberare gli esuberi di una rosa lunga e ben fornita soprattutto nel reparto offensivo. Si riscalda pesantemente l’asse Bergamo-Cagliari con la squadra sarda che è interessata a ben tre calciatori in uscita dall’Atalanta e prendibili anche attraverso un prestito. I nomi sono quelli di Zortea, Piccoli e Miranchuk con l’ex Frosinone che potrebbe andare ancora in prestito dopo l’avventura al Frosinone così come Piccoli mentre per Miranchuk l’idea è quella di una cessione ad una cifra intorno ai 15 milioni di euro. In uscita c’è anche l’olandese Bakker che non ha mai davvero convinto Gasperini e su di lui sarebbe forte l’interesse del Real Betis che è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro dopo la perdita a parametro zero di Juan Miranda pronto a firmare con il Bologna di Vincenzo Italiano.











