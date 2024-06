Martin Erlic/ Calciomercato Atalanta: Gasp lo vuole ma il Monza prova il colpo del “Condor” (18 giugno 2024)

Si muove il calciomercato Atalanta con la Dea che è alla ricerca di diversi nomi per completare la sua rosa e consegnare a Gasperini dei giocatori funzionali che possano migliorare la stagione disputata lo scorso anno. Il focus degli ultimi giorni, in particolare, si è spostato tra la trequarti e la difesa con un continuo e forte interessamento nei profili di Nicolò Zaniolo e Valentin Carboni per la trequarti e Martin Erlic e Anel Ahmedhodzic in difesa. Nelle ultime ore è forte ed intensa la trattativa per portare il croato Martin Erlic alla corte di Gasperini che cerca un altro difensore per completare la sua linea e sopperire la possibile prolungata assenza di Giorgio Scalvini alle prese con un brutto infortunio al crociato. Il difensore è in uscita dal Sassuolo che è chiamato a vendere dopo la retrocessione in Serie B e potrebbe abbassare le richieste del club emiliano storicamente famoso per essere un difficile “cliente” con cui trattare.

Calciomercato Atalanta/ Idea Zaniolo per la trequarti, fatta per il riscatto di De Ketelaere (13 giugno 2024)

Calciomercato Atalanta news, Martin Erlic in direzione Monza?

Le strategie del calciomercato Atalanta, però, potrebbero essere compromesse proprio sull’acquisto di Martin Erlic che potrebbe non arrivare a Bergamo per via di una serie di condizioni. Secondo Tuttosport, infatti, il Sassuolo chiederebbe circa 3 milioni di euro per liberare il difensore croato dopo una stagione che ha portato gli emiliani alla retrocessione ma ha anche mostrato un ottimo calciatore anche nell’estrema difficoltà. Sul calciatore è forte l’interesse del Monza che vorrebbe portare alla corte di Alessandro Nesta il difensore croato che potrebbe accettare di trasferirsi in Brianza con la promessa di avere più minutaggio e la garanzia di crescita con uno dei più grandi difensori di sempre come allenatore. Per Martin Erlic servono circa 3 milioni e chiudere la trattativa non sarà facile anche perché diventa fondamentale la tempestività in questo tipo di operazioni che riguardano una società retrocessa e con la voglia e quasi l’obbligo di vendere i suoi giocatori migliori.











© RIPRODUZIONE RISERVATA