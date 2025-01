CALCIOMERCATO BOLOGNA, CABRAL NEL MIRINO

Il Calciomercato Bologna vuole migliorarsi ulteriormente. La Champions League e dunque il percorso europeo è ormai giunto al termine, ma la classifica proietta i rossoblu ad un’altra esperienza in Europa per il prossimo anno. I rossoblu sono settimi in classifica a 29 punti con una gara in meno rispetto alla Juventus quinta a 33 e due rispetto alla Lazio quarta a 36. insomma, il Bologna potrebbe davvero riassaporare il sapore del calcio Europeo, magari di nuovo in Champions. Per farlo però servono nuovi acquisti e migliorare ulteriormente una squadra che però sta migliorando nonostante il cambio d’allenatore con Thiago Motta passato alla Juventus e Vincenzo Italiano che ha preso in mano la squadra. In attacco se n’è andato Zirkzee ed è stata una perdita importante nonostante Castro si sta rivelando un ottimo acquisto mentre per Dallinga c’è voluto in po’ di tempo, anche se ora sembra essersi sbloccato con i gol al Torino e Roma.

Eppure Italiano vorrebbe un altro attaccante per aumentare il parco centravanti, senza essere costretto a scegliere sempre loro due. Il terzo bomber potrebbe essere Cabral, ora al Benfica con un’esperienza italiana alla Fiorentina.

Su di lui c’è anche il Torino che è alla ricerca di una punta per sostituire Duvan Zapata, orami infortunato da inizio stagione. Per i granata sarebbe la soluzione alla maggior parte dei problemi, ma non è ancora stato trovato l’accordo. Per questo i responsabili del calciomercato Bologna spingono per beffare i granata e ritrovarsi con un attaccante in più.

CALCIOMERCATO BOLOGNA, TRE CESSIONI

Il Calciomercato Bologna deve però partire dalle cessioni. Un investimento importante è in programma solo in caso di cessione e i rossoblu ne hanno ben tre in programma. La più importante riguarda Posch, sempre meno impiegato. Infatti l’esterno era uno dei fiori all’occhiello del Bologna di Thiago Motta, ma con Italiano ha trovato sempre meno spazio complice anche la presenza di Lorenzo De Silvestri. Questo ha portato dunque ad un rischio di svalutazione del giocatore.

La cessione è duque una priorità e ci sarebbe una squadra su tutte che avrebbe messo gli occhi su di lui ovvero il Wolfsburg. Il club tedesco sarebbe interessato ad acquistarlo in prestito con diritto di riscatto e i rossoblu hanno aperto la trattativa.

Ci sono poi altri due giocatori vicini all’addio ovvero Moro e Urbanski. Attualmente non ci sono trattative avanzate per loro anche se la Juventus avrebbe messo gli occhi sul polacco che tanto piace a Thiago Motta e che già conosce.