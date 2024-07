Calciomercato Fiorentina News/ Dopo Kean, per l’attacco è ballottaggio tra Lucca e Dallinga (10 luglio 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS: LUCCA DOPO KEAN?

È monitorata con estrema attenzione la situazione attacco, per quanto riguarda il calciomercato Fiorentina: come sappiamo Moise Kean è stato ufficialmente acquistato dalla Juventus, ma il suo sbarco in maglia viola potrebbe non essere l’unico nel reparto offensivo. Nelle ultime stagioni infatti la Fiorentina ha avuto soprattutto il problema dei gol: né M’Bala Nzola (che è destinato a partire, potrebbe restare in Serie A ma piace anche al Fenerbahçe di José Mourinho) né tantomeno Andrea Belotti e Lucas Beltran, quest’ultimo schierato spesso e volentieri trequartista, hanno portato tante reti in cascina ed è per questo che è nata l’idea di portare alla Fiorentina Lorenzo Lucca.

Calciomercato Fiorentina News/ Le situazioni Gudmundsson e Colpani. Kean, ora è ufficiale (9 luglio 2024)

La sua prima stagione in Serie A è stata tutto sommato positiva: sono stati 9 (con 4 assist) i gol realizzati con la maglia dell’Udinese, questo granatiere ha contribuito a salvare la squadra friulana e ha dimostrato di essere cresciuto rispetto ai tempi di Ajax e Pisa, e di poter stare in Serie A magari anche a un livello superiore, potendosi anche confrontare con la Conference League se i viola supereranno i preliminari. Dunque attenzione: Kean è già ufficialmente un calciatore della Fiorentina ma è tutt’altro che scontato che sia l’unico colpo in attacco da parte della società gigliata, che infatti sta sondando altre possibilità.

Calciomercato Lazio news/ Fabiani vuole un terzino: duello con la Fiorentina per Javi Galan (6 luglio 2024)

PIACE ANCHE DALLINGA

Infatti, il calciomercato Fiorentina secondo le ultime indiscrezioni avrebbe messo nel mirino anche Thijs Dallinga, lui pure classe 2000. Lo scorso novembre ha esordito nella nazionale olandese, e il nostro campionato l’aveva già avvicinato: Milan e Bologna avevano fatto dei sondaggi su di lui, che nel frattempo è ulteriormente cresciuto. Esploso nella seconda divisione del suo Paese con l’Excelsior, squadra con la quale ha segnato 36 gol in 43 partite, è stato acquistato dal Tolosa ed è così andato a giocare nella più competitiva Ligue 1: qui ha avuto due stagioni con lo stampino, in entrambe Dallinga ha realizzato 12 gol in campionato mentre nella seconda ne ha aggiunti 4 in Europa League.

Calciomercato Fiorentina News/ Salta Theate, va in Arabia da Pioli. Almqvist è un obiettivo (4 luglio 2024)

Fisico possente, valutazione già importante per un calciatore che poi con l’Olanda non ha più giocato (ma potrebbe presto essere preso in considerazione, vista la penuria di centravanti veri) ma si è fatto notare anche in ambito internazionale. La Fiorentina ci pensa: sappiamo che il già citato Kean è anche abile a svariare lungo il fronte offensivo e infatti Roberto Mancini lo aveva impiegato addirittura come esterno in nazionale (con ottimi riscontri), per il momento dunque per l’attacco dei viola sembra essere un ballottaggio tra Lucca e Dallinga, senza dimenticarsi di Albert Gudmundsson.











© RIPRODUZIONE RISERVATA