Calciomercato Fiorentina News/ Le situazioni Gudmundsson e Colpani. Kean, ora è ufficiale (9 luglio 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, L’AFFARE GUDMUNDSSON

Il calciomercato Fiorentina viaggia fin qui con diverse soluzioni nel mirino. Albert Gudmundsson è il principale obiettivo della società toscana, ma davanti a sé c’è l’Inter. Battere la concorrenza di una squadra reduce da uno Scudetto e che parteciperà alla Champions League e al Mondiale per Club non è semplice.

D’altro canto c’è da considerare un doppio ostacolo per l’Inter. In primis il “blocco” del calciomercato: come spiega La Gazzetta dello Sport, finché Arnautovic e Correa non si muovono da Milano, la squadra nerazzurra non avrà le possibilità economiche di compiere l’affondo per l’islandese.

L’altro problema che la Fiorentina non ha, anzi, è completamente l’opposto, riguarda la titolarità. All’Inter Gudmundsson si dovrebbe accontentare di un compito di riserva dietro a Lautaro Martinez e Marcus Thuram mentre in Viola giocherà in coppia con Kean da titolarissimo.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, COLPANI IL COLPO DI PALLADINO

Un altro nome in orbita calciomercato Fiorentina è Andrea Colpani. Il giocatore del Monza è stato uno dei fedelissimi di Palladino al Monza e il tecnico sarebbe ben contento di riaverlo a disposizione. I contatti con il club brianzolo continuano, l’idea è quella di prestito oneroso con diritto di riscatto, ma Galliani ha spiegato che trattative fino a questo momento non ce ne sono state.

Mentre Kean è stato ufficializzato a tutti gli effetti come nuovo giocatore della Fiorentina, Kayode continua ad avere pretendenti. Sul giovane esterno, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe varie squadre inglesi. I viola però sono stati chiari e le trattative saranno avviate solo dinanzi ad offerte da 30 milioni di euro.











