CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, GUDMUNDSSON E NICO GONZALEZ IN STANDZ-BY

Il calciomercato estivo sta vedendo la Fiorentina protagonista di un grande tormentone se si pensa alla situazione di Albert Gudmundsson. L’attaccante del Genoa vorrebbe sposare la causa dei viola ma i rossoblu non hanno ancora trovato un sostituto per rimpiazzarlo ed in queste ore si attendono proprio sviluppi riguardo all’acquisto di Fabio Silva, per il quale sarebbe già stato trovato un accordo con il Wolverhampton, come spiegato da La Repubblica. Una volta accolto Silva, Gudmundsson sarà infine libero di trasferirsi a Firenze dopo i rumors che lo volevano all’Inter.

Il ventisettenne islandese non dovrebbe inoltre essere nemmeno impiegato sabato all’esordio casalingo in campionato proprio contro i nerazzurri Campioni d’Italia ed il suo arrivo sbloccherebbe pure la partenza di Nico Gonzalez in direzione Juventus. L’approdo del sudamericano a Torino rimane tuttavia ancora in dubbio a causa, stando alle indisrezioni, dell’incertezza del presidente viola Commissa nel cedere un suo così talentuoso giocatore ad una rivale storica come la Vecchia Signora.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, UFFICIALE IL RINNOVO DI TERRACCIANO

Aspettando di capire quali saranno i prossimi movimenti in entrata ed in uscita per sistemare l’organico, in queste frenetiche ore di calciomercato la Fiorentina ha ufficializzato il rinnovo del contratto del portiere Pietro Terracciano. Nel comunicato emesso si può dunque leggere: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Pietro Terracciano ha rinnovato il contratto che lo legava al Club viola fino al 2026. Terracciano, arrivato alla Fiorentina nella stagione 2018/19, ha difeso la porta gigliata in 146 occasioni, riuscendo a mantenere la rete inviolata in 41 occasioni.” L’estremo difensore classe 1990 ai microfoni del sito ufficiale ha commentato: “Sono felicissimo, era quello che volevo”.