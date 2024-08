CALCIOMERCATO FIORENTINA, PALLADINO VUOLE UN ALTRO DIFENSORE: SONDAGGIO PER VICTOR LINDELOF DEL MANCHESTER UNITED

Prosegue a velocità sostenuta il calciomercato Fiorentina con la squadra di Raffaele Palladino che ha da poco chiuso la trattativa con il Genoa per Albert Gudmundsson ed è alla ricerca degli ultimi colpi che possano completare la rosa in vista dell’inizio del campionato. Raffaele Palladino sembra essere generalmente soddisfatto da questo calciomercato che gli ha consegnato una trequarti con Andrea Colpani ed Albert Gudmundsson ma rimane qualche dubbio tra difesa e centrocampo dove la viola sembra essere ancora troppo corta.

Per allungare la coperta in difesa, la Fiorentina, secondo Gianluca Di Marzio, ha sondato lo svedese Victor Lindelof che è di proprietà del Manchester United e sta cercando una squadra che gli garantisca un alto minutaggio ed un ruolo centrale nel progetto. Lo scoglio più grande è quello dell’ingaggio perché Victor Lindelof percepisce circa tre milioni all’anno e si trova in scadenza il prossimo anno e perciò dovrà fare uno sforzo se vorrà vestire la maglia della Fiorentina.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, OCCHI SU TOMMASO POBEGA DEL MILAN PER IL CENTROCAMPO

C’è ancora tanto da fare anche a centrocampo con il calciomercato Fiorentina che ha arricchito il reparto con l’acquisto di Amir Richardson ma è alla ricerca di un altro centrocampista e deve ancora fare chiarezza sul futuro di Sofyan Amrabat.

Secondo Nicolò Schira, i viola avrebbero sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione Tommaso Pobega che è in uscita dal Milan e sta cercando una nuova squadra dove ritrovare la continuità ed un importante minutaggio. L’italiano è seguito anche da Genoa e Bologna e non è stato convocato da Paulo Fonseca per la prima sfida casalinga contro il Milan dando un chiaro segnale al calciatore e alle squadre che sono sulle su tracce.

