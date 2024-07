Calciomercato Inter News/ Dumfries, il rinnovo è ad un passo. No a Cancelo, sì a Cabal (14 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DIETROFRONT DUMFRIES

Il calciomercato Inter è pieno di colpi di scena. Uno di questi riguarda Denzel Dumfries, esterno olandese. Secondo il Corriere dello Sport, il giocatore era tra i più probabili a lasciare il club nerazzurro per un’altra avventura. Dumfries ha anche rifiutato la prima proposta interista per il rinnovo e sembra dovesse essere la prima cessione del mercato 2024, subito dopo gli Europei.

Le situazioni però cambiano, soprattutto in sede di calciomercato: quindi, dopo che Dumfries ha rifiutato il prolungamento per chiedere 5.5 milioni all’anno invece che 4, ora il giocatore ha accettato anche l’ingaggio della prima proposta dell’Inter. Un tira e molla che ora sembra aver trovato pace: il rinnovo si farà, i milioni saranno quattro come voleva l’Inter e Inzaghi potrà contare anche quest’anno sull’ex PSV.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, MENDES OFFRE CANCELO

A proposito di esterni, al calciomercato Inter era stato anche accostato il nome di Joao Cancelo. Il portoghese aveva giocato nell’Inter nel 2017/2018 in prestito dal Valencia, salvo poi andare alla Juventus e firmare per il Manchester City nello scambio che portò Danilo in bianconero.

Tornando alla vocedi calciomercato Cancelo-Inter, l’agente del lusitano Jorge Mendes ha proposto il calciatore sia ai nerazzurri che alla Juventus. Entrambe le squadre, stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, hanno rifiutato il ritorno del calciatore ora in forza al Manchester City. Il desiderio del giocatore, fanno capire i media spagnoli, è quello di tornare al Barcellona.

Più vicino invece Cabal del Verona. Secondo Sportmediaset, Il prestito con diritto o obbligo condizionato di riscatto per una cifra inferiore ai dieci milioni di euro è di base la soluzione ritenuta ideale dai nerazzurri che in questi giorni chiuderanno l’affare con il Verona, a meno di clamorosi ribaltoni.











