CALCIOMERCATO INTER NEWS, MAROTTA VUOLE FEDERICO CHIESA PER COMPLETARE L’ATTACCO

Continua il calciomercato Inter e lo fa a ritmi più serrati dopo la non soddisfacente trasferta di Genova che ha visto gli uomini di Simone Inzaghi fermarsi sul 2 a 2 contro il Genoa di Alberto Gilardino. Con Taremi out e un Lautaro Martinez provato dalle tante partite giocate nella scorsa stagione, Simone Inzaghi cerca certezze in attacco ma trova solo Marko Arnautovic e Joaquin Correa che sono da tempo sul mercato.

L’idea di Marotta rimane ancora quella di approfittare della rottura tra Chiesa e la Juventus per assicurarsi le prestazione dell’attaccante italiano che ha il contratto in scadenza alla fine di questa stagione appena iniziata. Marotta vorrebbe accelerare i tempi e chiudere il colpo Chiesa già in questa sessione di mercato portando circa 10 milioni nelle casse dei bianconeri che non vorrebbero perderlo a parametro zero e continuano a tenerlo fuori rosa.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, OFFERTA PER PALACIOS DEL TALLERES

Un altro ruolo chiave del calciomercato Inter rimane quello del difensore di piede mancino che è stato richiesto esplicitamente sia da Simone Inzaghi che dallo stesso Alessandro Bastoni interrogato sul mercato dei nerazzurri. Marotta vorrebbe provare a prendere Palacios del Talleres e ha un budget di 6 milioni di euro per chiudere l’operazione e completare la rosa di Inzaghi. Il calciatore gradirebbe la destinazione ma il suo cartellino è di proprietà di due squadre che dovranno accordarsi per cederlo: il Talleres e l’Independiente Rivadavia.

La trattativa è tutt’altro che scontata ma il calciomercato Inter sembra essere realmente interessato al calciatore e potrebbe accelerare i tempi e provare a chiudere nei prossimi giorni per accontentare un Inzaghi che, a tratti, è sembrato non essere soddisfatto pienamente del mercato.