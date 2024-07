Calciomercato Inter/ De Vrij verso l’Arabia, Marotta deve ricostruire la difesa (5 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, L’ARABIA CHIAMA DE VRIJ

Dopo l’arrivo di Josep Martinez, il calciomercato Inter si muove con uno sguardo importante sulle uscite con una difesa che rischia di aver bisogno di ingressi di livello per garantire a Simone Inzaghi una rosa da Scudetto. Nelle ultime ore, infatti, sono sempre più pesanti le voci su due possibili uscite dalla difesa nerazzurra che obbligherebbero Marotta e Ausilio ad intervenire. Dalla Spagna arrivano notizie che non rassicurano sul futuro di Bisseck che sembra essere entrato nel mirino del Real Madrid che ha individuato il tedesco come perfetto sostituto di Nacho Fernandez e vorrebbe provare a strapparlo all’Inter. Più probabili ed insistenti le voci intorno al futuro di Stefan De Vrij che arriva da una stagione da seconda scelta e potrebbe lasciare l’Inter in cerca di un nuovo progetto che lo metta al centro e gli dia la titolarità. Al momento, però, l’opzione più concreta è l’Arabia con l’Al Ittihad che è alla ricerca dell’olandese dopo aver chiuso Stefano Pioli come allenatore.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, QUANTI DUBBI IN DIFESA!

Con Francesco Acerbi alle prese con la pubalgia e all’età di 36 anni e un Matteo Darmian che ha dato segnali poco rassicuranti ad Euro2024, il calciomercato Inter ha bisogno di abbassare l’età media del reparto difensivo e portare giocatori di qualità che possano sposarsi al meglio con il gioco di Inzaghi. Nelle ultime ore c’è stato un sondaggio per Alessandro Buongiorno del Torino che però è promesso al Napoli e non avrebbe aperto la porta ad i nerazzurri che dovranno cercare altre soluzioni per completare la difesa. Inoltre, a peggiorare il quadro già complicato del calciomercato Inter, anche Buchanan dovrà vedersela con un brutto infortunio alla tibia che lo ha costretto all’operazione e lo terrà fuori per almeno quattro mesi lasciando libero lo spazio sull’esterno destro dove l’Inter potrebbe intervenire.











