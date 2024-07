Calciomercato Inter/ Dumfries rinnova? Mercoledì incontro con l’agente, Sensi verso Como (1 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER, DUMFRIES VERSO IL RINNOVO

Il calciomercato Inter vede Denzel Dumfries sempre più vicino al rinnovo. L’esterno sembrava essere la prima cessione dei nerazzurri a fine stagione mentre ora, ad inizio luglio, si sta parlando appunto di un prolungamento. Vari fattori e dinamiche hanno stravolto la situazione sul calciatore olandese ex PSV.

La forbice tra i 5.5 milioni richiesti dall’agente Dumfries e i 4 offerti dall’Inter sembrava impossibile da colmare, ma a facilitare il possibile rinnovo è stato lo stesso calciatore che più volte ha confermato la sua volontà di rimanere in nerazzurro. A proposito di dinamiche, proprio quest’ultima situazione ha convinto l’Inter a lavorare per il rinnovo.

Mercoledì ci sarà un incontro molto importante per portare la scadenza del contratto fino al 2027. La data è stata scelta per permettere al calciatore di concentrarsi al massimo per la sfida della sua Olanda contro la Romania che vale un posto ai quarti di finale di Euro2024.

CALCIOMERCATO INTER, IL COMO PENSA A SENSI

Il calciomercato Inter passa anche dalle cessioni. Una di queste sarà verosimilmente Stefano Sensi che potrebbe ritrovare la titolarità, al netto dei tanti infortuni, al Como. L’ex Sassuolo resterebbe quindi in Serie A giocandosi le proprie carte con la squadra neopromossa.

Si parla comunque di un affare ancora in una fase iniziale: il Como sta ragionando sulla tenuta fisica del ragazzo dato che di fatto è il suo limite più grande. Per quanto non si possa discutere le qualità, un giocatore così soggetto agli infortuni potrebbe causare un problema. La formula, in ogni caso, sarebbe di prestito annuale con opzione per il secondo.











