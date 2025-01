CALCIOMERCATO INTER NEWS, MAXI RICHIESTA PER FRATTESI

Il calciomercato Inter potrebbe svoltare definitivamente con la cessione di Frattesi. Il centrocampista della Nazionale interessa parecchio alla Roma che sarebbe disposta ad inserire nella trattativa anche Lorenzo Pellegrini. I nerazzurri non disdegnano l’ex Sassuolo, ma preferirebbero incassare una cifra importante come riportato dal Corriere dello Sport: 45-50 milioni, eventualmente trattabili ma solo di fronte ad un’offerta veramente importante.

Calciomercato Inter/ Scalvini è il sogno, De Vrij rinnova. Su Meret... (3 gennaio 2025)

L’Inter non vorrebbe cederlo perché riconosce le qualità del giocatore, ma la troppa panchina sta facendo indispettire sia il calciatore sia il suo agente. D’altronde è atipico vederlo titolare in Nazionale ma praticamente mai in campo da titolare con il club.

Questo porterà per forza di cose ad un braccio di ferro tra le parti. La Roma potrebbe essere un’ottima soluzione sia per continuità di minuti sia perché Frattesi tornerebbe a casa, essendo nato calcisticamente e non nella Capitale.

Calciomercato Inter news/ Pellegrini non basta per Frattesi! Dumfries si racconta (2 gennaio 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BISSECK E DE VRIJ BLINDATI

Il calciomercato Inter cerca di rinforzare in ogni caso il centrocampo. Con o senza cessione di Frattesi, i nerazzurri hanno bisogno di ulteriore qualità e quantità nella zona nevralgica del campo e l’ultimo nome è quello di Lewis Ferguson.

Elemento fondamentale del Bologna qualificato in Champions League, reduce da un brutto infortunio, è tornato in campo facendo rivedere a tutti le grandi giocate con cui ci aveva accompagnato nella scorsa stagione.

Italiano punta forte su di lui, esattamente come faceva Thiago Motta, ma i nerazzurri vorrebbero tentare i felsinei con un’offerta sui 20/25 milioni e un ingaggio che potrebbe far vacillare il centrocampista della Nazionale scozzese.

Calciomercato Inter News/ Si pensa allo scambio Pellegrini-Frattesi. Su Hien e Nico Paz... (1 gennaio 2025)

Altro nome in lista è quello di Vitor Reis, classe 2006 del Palmeiras di ruolo difensore. Come spesso capita, la concorrenza delle big spaventa con Arsenal, Chelsea e Real Madrid sul giocatore, anche se l’unico a fare un’offerta è stato il Brighton con un’offerta sui 23.5 milioni.

Le cessioni in difesa sul fronte calciomercato Inter invece sono bloccate. Bisseck, da giocatore marginale, è diventato sempre più centrale per Simone Inzaghi. Stesso discorso relativo a De Vrij che nonostante l’età sta vivendo una seconda giovinezza.