Calciomercato Inter/ Interesse per Renan, c’è la conferma dell’agente (21 luglio 2024)

Calciomercato Inter: piace Robert Renan

Robert Renan è il nuovo nome finito nella lista di calciomercato dell’Inter per il ruolo di esterno sinistro. Il difensore brasiliano classe 2003 è di proprietà dello Zenit ma attualmente è in prestito proprio in Sudamerica, all’International. Parlando ai microfoni di Revistacolorada, il suo agente ha affermato: “Tutti lo vogliono, ma finora nessuno ha fatto una proposta ufficiale. Ha molte richieste, sì”.

Calciomercato Inter News/ Bijol, la Bundesliga si aggiunge alla corsa al difensore sloveno (20 luglio 2024)

Tra queste ci sarebbe anche quella dell’Inter, alla quale piacerebbe e non poco il giovane brasiliano. Per quanto riguarda invece il centrocampo, non dovrebbe concretizzarsi l’interesse per Gudmundsson, che come spiegato da Gilardino sta bene al Genoa ed è felice: il tecnico ha spiegato di sperare di poterlo tenere, anche se sarà tutt’altro che semplice considerando l’enorme crescita avuta dall’islandese.

Calciomercato Inter/ Renan è il nuovo nome per la difesa di Inzaghi. Saltato Tessmann (20 luglio 2024)

Calciomercato Inter: arriverà il rinnovo di Dumfries?

Il casa Inter si lavora sul calciomercato anche in ottica prolungamenti. Tra le situazioni in bilico c’è quella legata al rinnovo di Dumfries: secondo il Corriere dello Sport, l’accordo tra le parti dovrebbe arrivare ma se così non dovesse essere, Ndoye potrebbe essere il suo sostituito. L’intesa, comunque, dovrebbe essere raggiunta se non ci saranno richieste esorbitanti da parte dell’esterno, che in nerazzurro è un punto fermo del gioco di Inzaghi, che spera di poter contare ancora su di lui.











© RIPRODUZIONE RISERVATA