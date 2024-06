Calciomercato Inter/ Josep Martinez è il prescelto per la porta: servono almeno 15 milioni (25 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CONTATTI AVANZATI PER JOSEP MARTINEZ

Prosegue il calciomercato Inter e il duo Marotta Ausilio è alla ricerca di un nuovo portiere che possa affiancare Yann Sommer e, con il tempo, prendersi i pali della futura squadra guidata da Simone Inzaghi. L’obiettivo è ormai dichiarato da tempo con l’Inter che è sempre sulle tracce di Josep Martinez del Genoa e vorrebbe chiudere al più presto un’operazione di calciomercato che sta portando con sé alcune criticità inaspettate. L’offerta iniziale dell’Inter prevedeva un’offerta intorno ai 15 milioni ma con l’inserimento di alcune contropartite tecniche con Gaetano Oristanio che sembrava il prescelto per andare a Genova. Tutto ciò è stato reso impossibile dalla volontà del calciatore che, per salvaguardare la sua carriera, avrebbe espresso la preferenza di andare a giocare al Venezia per avere più possibilità e più minutaggio nelle gambe così da ritrovare la buona continuità vista con la maglia del Cagliari nella scorsa stagione di Serie A.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SERVONO 15 MILIONI PER ACCONTENTARE IL GENOA

La trattativa per Josep Martinez rimane ancora viva e le parti hanno grande ottimismo sulla riuscita dell’affare che andrebbe a portare a Simone Inzaghi il portiere con l’identikit perfetto per il suo gioco molto propositivo e bilanciato. Senza contropartite, però, l’Inter dovrà arrivare ai 15 milioni richiesti dal Genoa che ha fissato il prezzo e tratterà le modalità della cessione con i nerazzurri che saranno costretti ad un’importante esborso. L’eventuale acquisto di Josep Martinez sarebbe una ciliegina sulla torta di un calciomercato Inter che ha già portato Taremi e Zielinski a Milano e cerca ulteriori colpi per completare la rosa e consegnarla ad Inzaghi prima del ritiro estivo. Il portiere spagnolo si è messo in mostra la scorsa stagione con il Genoa dimostrando leadership ed un importante senso della posizione che lo porta spesso ad uscire dai pali e prendersi dei rischi anche con il gioco palla a terra che sono resi possibili dalla sviluppata tecnica di base che lo contraddistingue.











