Calciomercato Inter news/ Contatti con Jorgensen e Bento. Salta Josep Martinez? (22 giugno 2024)

CALCIOMERCA INTER NEWS, MARTINEZ RIMANE IL PREFERITO DAI NERAZZURRI

A lavoro per puntellare la rosa il calciomercato Inter che sta per concludere la trattative che porterà un nuovo secondo portiere a Simone Inzaghi che, a breve, saluterà Emil Audero richiesto da diversi club di Serie A. Yann Sommer rimane la grande certezza tra i pali dei nerazzurri che, però, devono fare i conti con il futuro e con l’età dello svizzero pronta a segnare 36 anni il prossimo 17 dicembre. La trattativa meglio avviata e vicina alla chiusura rimane quella dello spagnolo Josep Martinez del Genoa che ha stregato Simone Inzaghi per via della sua ottima reattività tra i pali e l’abilità nel gioco con i piedi non comune a tanti portieri. Nonostante i pochi dubbi sulla qualità dell’ex Lipsia, l’Inter in questo calciomercato si sta guardando le spalle per non trovarsi scoperta in casa di ripensamento da parte del calciatore o del Genoa che ha trovato in Martinez una vera e propria sicurezza che ha portato diversi punti agli uomini allenati da Alberto Gilardino.

CALCIOMERCA INTER NEWS, JORGENSEN E BENTO SE NON ARRIVA MARTINEZ

Nel calciomercato Inter c’è anche spazio per altri due portieri che rappresentano l’alternativa ad un’eventuale fallimento della trattativa per Josep Martinez del Genoa che rimane il preferito. Filip Jorgensen è uno dei due nomi più graditi dalla società nerazzurra che sta cercando un secondo portiere e ha individuato il profilo giusto nel calciatore del Villarreal. Il danese è un classe 2002 ma ha già collezionato 37 presenze in Liga con il Villarreal creandosi un’ottima esperienza per approdare a Milano sponda nerazzurra. Il secondo nome in caso di negatività nella trattativa di calciomercato per Josep Martinez è quello del brasiliano Bento dell’Athletico Paranaense che non è il preferito ma potrebbe comunque scalare le gerarchie nell’Inter in caso di condizione favorevoli nella trattativa con il club brasiliano. Il classe 1999 ha collezionato 83 presenze nella sua carriera da portiere dell’Athletico Paranaense di cui 2 nella nazionale brasiliana arrivate dopo un ottimo campionato che lo ha portato all’interesse di diversi club europei.











