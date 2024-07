Calciomercato Inter news/ In difesa piace Cabal. Ceduto Oristanio al Venezia (14 luglio 2024)

Calciomercato Inter news: ceduto Oristanio a titolo definitivo

Entrate ma non solo: il calciomercato dell’Inter si muove anche sul piano cessioni. Il club nerazzurro ha ufficializzato la partenza di Gaetano Oristano, che è un nuovo giocatore del Venezia. L’Inter cede dunque il giocatore classe 2002, reduce dall’esperienza al Cagliari: il centrocampista è passato al club lagunare a titolo definitivo, per una cifra vicina ai 5 milioni di euro.

L’ex Inter ha firmato un contratto che lo legherà al Venezia fino al 2029: nelle sue prime dichiarazioni, Oristanio ha spiegato di aver preso la decisione basandosi sul progetto tecnico e sul calibro dell’allenatore, Di Francesco, professionista di grande esperienza in Serie A.

Calciomercato Inter news: piace Cabal in difesa

Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Inter è pronta a riprendere le trattative con il Verona per Juan David Cabal che potrebbe diventare il nuovo centrale mancino del club nerazzurro. L’affare potrebbe entrare nel vivo la prossima settimana e i nerazzurri sembrerebbero pronti a inserire come contropartita Issiaka Kamate se necessario.

Il calciatore del Verona sarebbe valutato dagli scaligeri attorno ai 10 milioni di euro: un incontro tra le parti ci sarebbe già stato, in attesa di capire se l’operazione possa diventare realtà o meno. In attesa di capire se il difensore arriverà o meno, il calciomercato dell’Inter si è già acceso con l’arrivo a parametro zero di Taremi, che ha firmato un contratto fino al 2027: l’iraniano avrebbe trovato l’accordo con i nerazzurri sulla base di un contratto da 3 milioni netti a stagione più bonus.











