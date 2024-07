CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Inserimento per Hummels, l’OM vuole Valentin Carboni (3 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, OPERAZIONE HUMMELS!

Il calciomercato dell’Inter potrebbe far registrare un’accelerazione decisiva per un nuovo obiettivo per la difesa. Tra i calciatori attualmente senza contratto, uno dei nomi più prestigiosi è sicuramente quello di Mats Hummels. Il difensore tedesco ha deciso di chiudere la sua lunga esperienza con il Borussia Dortmund e non rinnovare il contratto, diventando così ufficialmente svincolato. Campione del mondo nel 2014 con la Germania, Hummels sta valutando diverse opzioni.

Secondo la Bild, ci sono tre possibilità principali. L’Inter sta virando con decisione su Hummels, considerandolo un potenziale grande innesto per la difesa di Simone Inzaghi, nuovo colpo di calciomercato a costo zero dopo Taremi e Zielinski. Anche il Bayer Leverkusen ha manifestato un forte interesse, ma la pista legata alla Serie A rimane aperta. Oltre ai nerazzurri, anche Milan e Roma di Daniele De Rossi sono in corsa per il giocatore. Si prospetta un derby italiano per il suo ingaggio, con i prossimi giorni che saranno decisivi per la scelta del centrale, un parametro zero di lusso.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DE ZERBI STRIZZA L’OCCHIO A CARBONI

Acquisti ma anche cessioni: il calciomercato dell’Inter si muove su diversi fronti. Tra i talenti nerazzurri spicca Valentin Carboni, attualmente impegnato in Copa America con l’Argentina e nel mirino del Marsiglia. Proprio dal Sudamerica rimbalzano le voci di un forte interessamento dalla Ligue 1 per Carboni che nell’ultima stagione al Monza ha messo in luce tutte le sue doti da esterno dirompente, arrivando a diventare un pezzo pregiato sul quale i nerazzurri potrebbero monetizzare in maniera importante.

TyC Sports menziona i primi contatti tra il club francese, i campioni d’Italia e l’agente del giocatore, suggerendo che l’affare “sembra essere sulla buona strada“. L’emittente argentina riferisce inoltre che Roberto De Zerbi sta facendo pressioni sull’OM per integrare il giovane talento argentino in rosa già in questa sessione di mercato. Tuttavia, l’offerta deve ancora essere formalizzata e servirà una proposta convincente per indurre l’Inter a cedere il promettente classe 2005.

