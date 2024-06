Calciomercato Inter News/ Ndoye osservato speciale: Baccin era a Colonia per Scozia-Svizzera (20 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BACCIN OSSERVA NDOYE ALL’EUROPEO

In questi giorni si sta svolgendo in Germania l’Europeo dunque il calciomercato ha subito una frenata. I calciatori sono concentrati sulla rassegna continentale, ma si sa che al tempo stesso il mercato non dorme mai. Dario Baccin, vice direttore sportivo dell’Inter, era infatti presente allo stadio di Colonia per assistere alla gara tra Scozia-Svizzera, terminata 1-1 in un match emozionante.

Il motivo della presenza di Baccin è molto chiaro: Dan Ndoye. L’esterno offensivo del Bologna, ieri schierato da attaccante per la Svizzera, è un obiettivo di mercato dei nerazzurri con Simone Inzaghi che accoglierebbe a braccia aperte il duttile classe 2000, tra i protagonisti della cavalcata in Champions League dei rossoblu di Thiago Motta.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LA PARTITA DI NDOYE

La partita di ieri di Dan Ndoye è stata un po’ lo specchio dei pregi e difetti del giocatore al centro del calciomercato Inter. Tante belle giocate, come ad esempio la magia di tacco per liberarsi di Tierney nella ripresa oppure la finta nella prima frazione in area, ma anche la pochissima freddezza dato che ogni conclusione è terminata o alto o è stata parata dal portiere.

D’altronde Ndoye ha chiuso una stagione da 34 presenze tra Serie A e Coppa Italia con due gol (uno proprio contro i nerazzurri in Coppa). Parliamo di numeri bassi a livello realizzativo, ma se si analizza la grande mole di lavoro costruita dal giocatore capiamo perché l’Inter vuole il giocatore, da schierare sia come attaccante nel reparto a due sia esterno a tutta fascia.

