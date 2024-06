CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Per Gudmundsson servono le partenze di Carboni e Arnautovic (27 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CHI LASCIA IL POSTO A GUDMUNDSSON?

Il calciomercato dell’Inter, dopo la conclusione della telenovela sulla scelta del vice-Sommer caduta finalmente su Josep Martinez del Genoa, può ora procedere con maggiore calma, viste le esigenze di Simone Inzaghi già parzialmente soddisfatte, senza dimenticare gli arrivi già impostati di Zielinski e Taremi. L’idea di portare Albert Gudmundsson in nerazzurro però è ancora viva, giocatore che ha sempre fatto gola al tecnico dei Campioni d’Italia per la sua versatilità in attacco ma che potrà arrivare all’Inter solo al verificarsi di alcune condizioni.

Per l’arrivo di Gudmundsson all’Inter servirà infatti piazzare qualche cessione ad hoc, le casse dell’Inter non permettono voli pindarici dopo l’insediamento del fondo Oaktree che vuole ristrutturare e sanare il debito nerazzurro. Oltre alla possibilità di monetizzare la partenza del forte esterno argentino Valentin Carboni, impegnato in questi giorni con l’Albiceleste nella Copa America, a fare posto a Gudmundsson dovrà essere per forza di cose anche Marko Arnautovic, per non ritrovarsi intasati in un reparto che vanta già Taremi, Lautaro Martinez, Marcos Thuram e appunto l’austriaco.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DUMFRIES ANCORA IN BILICO

Il calciomercato dell’Inter cerca poi anche soluzioni sugli esterni: si attendono aggiornamenti sul futuro di Dumfries, il cui contratto con l’Inter scade a giugno 2025. Il club nerazzurro non vuole rischiare di perderlo a parametro zero, quindi non si esclude una sua possibile partenza. L’Inter ha già individuato nel calciomercato un possibile sostituto in Dan Ndoye, valutato 25 milioni di euro dal Bologna. Dopo l’Europeo, Dumfries incontrerà la dirigenza dell’Inter per definire il suo futuro.

Il giocatore olandese sta mostrando un po’ di insofferenza proprio durante i match dell’Europeo e la situazione sembra complicata, anche perché senza un rinnovo sarebbe difficile arrivare a una permanenza e sarà dunque necessario rivolgersi al mercato. Anche Ndoye è impegnato all’Europeo con la maglia della Svizzera, pronto ad affrontare l’Italia sabato prossimo, i felsinei però potrebbero avere remore sulla cessione nel caso in cui si concretizzassero gli addii di Calafiori e Zirkzee, oltre a quello già avvenuto di Saelemaekers.

