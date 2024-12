CALCIOMERCATO INTER NEWS, I NERAZZURRI RIFIUTANO UN’OFFERTA DALLA PREMIER LEAGUE

C’è poco movimento nel calciomercato Inter con i nerazzurri che nelle ultime ore hanno dovuto respingere un’offerta dalla Premier League per il centrocampista albanese Kristjan Asllani che non è sul calciomercato e sta iniziando a convincere anche Simone Inzaghi. Partendo da sostituto di Calhanoglu è molto difficile imporsi in una squadra ma la storia di Asllani sta raccontando di un ragazzo intelligente e capace di osservare le qualità del suo “rivale” per crescere e migliorare la sua interpretazione del ruolo.

L’albanese è cresciuto molto in questi ultimi mesi e, piano piano, sta conquistando la fiducia di un Simone Inzaghi che inizia a dargli più spazio e a vederlo come una vera e propria alternativa per il centrocampo. In questa situazione, secondo Nicolò Schira, i nerazzurri avrebbero rifiutato un’importante offerta da un club inglese perché soddisfatti di quello che è il processo di crescita del centrocampista ex Empoli.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BERTOLA DELLO SPEZIA È UNA SOLUZIONE PER IL FUTURO

Con una rosa già quasi completa, il calciomercato Inter guarda anche al futuro e osserva con attenzione quelli che sono i migliori talenti di una stagione di una Serie B ricca di giovani promesse che stanno impressionando gli addetti ai lavori e non solo. Il nome in questione è quello di Nicolò Bertola dello Spezia che è in scadenza a fine stagione e potrebbe passare all’Inter per una cifra di poco superiore al milione di euro già in questa sessione di mercato. Il difensore italiano è un classe 2001 che sta mostrando grande solidità in Serie B e l’idea di Marotta è quella di anticipare tutti e assicurarsi le sue prestazione già a gennaio prima di cederlo nuovamente allo Spezia ma con la soluzione di un prestito secco fino al termine della stagione già in corso.