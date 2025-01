Calciomercato Inter News: ufficialità per Andrija Vukoje, sfumato Juma Bah

Il calciomercato Inter in questa sessione invernale sembra essere destinato a non portare operazioni in entrata per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi sia per i nuovi paletti imposti dalla proprietà OakTree sia perché la rosa è ritenuta completa a meno di clamorose cessioni. Un’operazione in entrata però è stata conclusa dalla società nerazzurra perché in linea con la nuova strategia societaria per il prezzo e l’età del calciatore in questione, il nuovo colpo del calciomercato Inter si chiama Andrija Vukoje, centrocampista 2008 montenegrino in arrivo dall Ofk Grbalj e che si aggregherà alla squadra primavera.

L’acquisto di Vukoje si inserisce nella strategia di ricerca di giovani talenti su cui puntare per il futuro evidenziata anche dalla trattativa in corso per Tomas Perez, 2005 del Newell’s Old Boys, e dall’interesse mostrato per Juma Bah, terzino 2006 della Sierra Leone di proprietà del Real Valladolid con cui ha mostrato ottime prestazioni in questa prima parte di mercato. Sul terzino però si è avventato il Manchester City che in poco tempo ha concluso il suo acquisto e il suo passaggio in prestito al Lens fino alla fine della stagione.

Calciomercato Inter News: opportunità di mercato Jack Grealish

Il calciomercato Inter si muove poi per la prossima stagione per quei giocatori che potrebbero essere scaricati dalle loro attuali squadre e il cui prezzo potrebbe scendere e quindi essere in linea con le cifre che OakTree mette a disposizione di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Il nome che potrebbe essere un’opportunità del calciomercato Inter per la prossima estato è quello di Jack Grealish, esterno inglese del Manchester City che nelle ultime stagioni sta perdendo sempre più minutaggio in favore di Doku e Savinho, e con l’arrivo di Marmoush questo potrebbe aumentare, e che il processo di rinnovamento del City potrebbe vedere andare via.

Sull’esterno inglese però c’è l’interesse di numerosi club principalmente della Premier League che non vogliono far partire uno dei preferiti di tutti i tifosi inglesi fuori dal campionato. Su Grealish è forte l’interesse dell’Aston Villa, squadra che l’ha lanciato e che vorrebbe riportarlo a casa dopo averlo venduto per 115 milioni, ma anche il Newcastle, il Manchester United e West Ham, fuori dall’Inghilterra in estate si erano interessati il Bayern Monaco e il Barcellona che potrebbero decidere di riprovare ad acquistare il giocatore nella prossima stagione pagando una cifra inferiore. Per l’Inter non sarà quindi facile acquistare l’inglese se davvero è un obiettivo della dirigenza.