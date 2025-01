Calciomercato Inter News: la situazione della trattativa per Tomas Perez

Il calciomercato Inter come già raccontato più volte in questa sessione invernale non ha intenzione di effettuare operazioni in entrata a meno di clamorose cessioni, ma che allo stato attuale è impossibile che accadano, e anche quelle trattative che sono state intavolate per l’acquisto di calciatori, quella di Petar Sucic su tutti, non vedranno la luce fino all’apertura della prossima finestra estiva di mercato. Ora l’Inter vorrebbe concludere operazioni in uscita, fondamentali per finanziare i prossimi mercati, ma non per quei giocatori considerati ormai fuori dal progetto, come Arnautovic o Correa, bensì per i giovani che in questa squadra non potranno trovare più spazio di quello già trovato fino a questo momento della stagione, in particolare Tajon Buchanan e Matias Palacios in direzione Monza.

Una delle pochedi calciomercato Inter trattative intavolate e che sembrava ormai ben avviata sta vivendo però un brusco stop in quanto le parti non stanno riuscendo a mettersi d’accordo sulla formula e sulla cifra del trasferimento, la squadra in questione è il Newell’s Old Boys da cui i nerazzurri vorrebbero acquistare Tomas Perez ma non alle cifre richieste dagli argentini, 8 milioni solo per le prestazioni del centrocampista 2005 e 2 milioni per il suo compagno Mateo Silvetti. In questo momento starà a Piero Ausilio e Beppe Marotta scegliere se puntare su altri profili o se riaprire la trattativa con il Newell’s per abbassare il prezzo o per accettare le condizioni del club argentino.

Calciomercato Inter News: Santino Andino e Reda Belahyane le possibili alternative

Una delle alternative per il calciomercato Inter risponde al nome di Santino Andino, esterno offensivo 2005 argentino del Godoy Cruz con cui alla sua prima stagione, questa, ha collezionato 34 presenze in tutte le competizioni realizzando 4 gol e 3 assist, il ragazzo ha una valutazione minore rispetto a quella fatta per Perez e Silvetti, ma l’Inter lo ritiene comunque all’altezza dei suoi connazionali e potrebbe essere interessata ad acquistarlo a titolo definitivo già nell’immediato. Il giocatore se dovesse arrivare subito verrebbe aggregato alla primavera mentre se dovesse arrivare nella prossima finestra estiva verrebbe valutato in prima squadra e all’occorrenza girato all’Inter U23 che dalla prossima stagione dovrebbe partecipare alla Serie C.

Il vero sostituto di Tomas Perez però potrebbe essere in realtà Reda Belahyane, centrocampista marocchino classe 2004 di proprietà dell’Hellas Verona con cui in questa prima metà di stagione ha impressionato molte grandi squadre in Serie A e fuori dall’Italia, ha collezionato 20 presenze nelle quali ha contribuito anche con 2 assist e in cui ha dimostrato grande talento palla al piede e ottima visione di gioco. Il Verona valuta il giocatore almeno 10 milioni, 2 in più di Perez, e il suo possibile arrivo andrebbe inoltre a scontrarsi con quello di Sucic oltre ad essere una trattativa molto diversa e che non segue la strategia societaria nerazzurra.