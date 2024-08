CALCIOMERCATO INTER, OAKTREE PROMUOVE ZÉZÉ

Il calciomercato Inter sta cercando di sistemare l’ultimo tassello che manca ovvero il difensore di riserva di Alessandro Bastoni. Se le altre squadre sono alla ricerca di vari profili per la formazione titolare, i nerazzurri sono sicuramente in una posizione privilegiata.

Questo grazie al grande gruppo allenato da Inzaghi, la voglia di rimanere come dimostrato da Calhanoglu e sicuramente acquisti arrivati in netto anticipo come Taremi per l’attacco e Zielinski a centrocampo, entrambi a parametro zero.

Tornando al difensore che manca, i nerazzurri avrebbero individuato in Nathan Zézé del Nantes il profilo ideale, anche per via della giovanissima età (2005) e un futuro che è sicuramente dalla sua parte viste le qualità del giocatore.

Stando a quanto riporta Foot Mercato, l’Inter si sarebbe spinta fino a 15 milioni di euro, bonus compresi. Una cifra che probabilmente la società meneghina pensava potesse bastare per convincere il club francese, che in realtà ha chiesto di più.

Secondo il Nantes il valore giusto per far partire il giocatore è di 30 milioni, non uno più una soprattutto non uno meno. Una richiesta che è il doppio rispetto all’offerta dell’Inter dunque una distanza non proprio facile da colmare.

In favore dei nerazzurri però c’è la strada spianata per il giocatore. L’unica altra squadra fortemente interessata era il West Ham, ma gli Hammers hanno speso parecchio per Wan-Bissaka e sopratutto Todibo, che prende proprio il posto idealmente occupato da Zézé.

CALCIOMERCATO INTER, LE ALTERNATIVE IN DIFESA

Il calciomercato Inter non vuole farsi trovare impreparato e ha già scritto messo sul taccuino il nome di vari sostituti nel caso Zézé, difensore molto interessante del Nantes, non dovesse arrivare in nerazzurro, situazione da non escludere visto la maxi richiesta dei francesi.

Tra tutti quelli nominati in questi giorni, resistono le candidature di Renan e Kiwior, anche se quest’ultimo piace molto a Thiago Motta per portarlo alla Juventus. Più complicata la pista Hermoso nonostante la presenze dell’agente in Italia.