CALCIOMERCATO INTER: SI CERCANO PROFILI PER LA DIFESA

L’Inter cerca un esterno mancino che possa andare a coprire una mancanza in difesa, visto l’infortunio di Buchanan. Inzaghi ha ribadito il concetto solo ieri, spiegando: “Il mercato è aperto, ho dirigenti forti alle spalle e una proprietà ambiziosa, stiamo parlando, vedremo se riusciremo a metter dentro qualcosa”. L’ultima idea porta a Tomas Palacios, argentino classe 2003.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, il giovane è già nel giro dell’Under 20 e attualmente gioca nell’Independiente Rivadavia anche se è di proprietà del Talleres. I nerazzurri lo seguono già da settimane: il suo profilo sarebbe simile a quello di Alessandro Bastoni. Come spiega invece Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, nel mirino per il reparto arretrato c’è anche un altro nome: è quello di Mikayl Faye del Barcellona.

CALCIOMERCATO INTER: NOVITÀ PER GUDMUNDSSON

Per quanto riguarda il nome di Gudmundsson, molto caldo in ottica calciomercato Inter, tutto dipende dalla Fiorentina. Se dovesse saltare l’accordo con i viola per il calciatore islandese, i nerazzurri potrebbero avere qualche speranza, altrimenti così non sarà. L’operazione tra Genoa e Inter resta infatti molto complessa perché i viola sono in pole dopo una lunga trattativa ma ogni giorno che passa può allontanare il talento rossoblù da Firenze.