CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CHIESA NON PARTIRÀ PER IL RITIRO IN GERMANIA

Sono ore decisive quelle del calciomercato Juventus con Cristiano Giuntoli che sta lavorando su più trattative per riuscire a completare la rosa prima dell’inizio della nuova stagione e renderla abbastanza competitiva da giocarsi lo Scudetto ed essere protagonista anche nelle competizioni estere. I movimenti dei bianconeri si stanno concentrando tutti sulla fase offensiva e rimane chiaro che Giuntoli è alla ricerca di un esterno, un centrocampista di qualità e un difensore per la prossima Juventus. Per assaltare il mercato in entrata, però, la Juventus ha prima bisogno di vendere con Soulé e Chiesa, su tutti, sempre più lontani dal progetto bianconero ma ancora con qualche difficoltà nella riuscita delle loro trattative.

Per Soulé rimane forte l’interesse della Roma che non riesce a pareggiare le richieste bianconere mentre per Federico Chiesa non ci sono ancora concreti interessamenti ma solo gradi suggestioni anche se la certezza è che il calciatore non è partito per il ritiro in Germania e non rientra nei piani di Thiago Motta.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, O’ RILEY ALTERNATIVA A KOOPMEINERS MA PIACE ANCHE AL LIVERPOOL

Con queste uscite insieme alla probabile cessione di Huijsen, il calciomercato Juventus in entrata rimane vigile con la possibilità di portare a Torino un altro grande colpo in gradi di accendere ulteriormente gli animi della piazza. Il sogno è quello di completare la tripletta Koopmeiners, Todibo, Adeyemi anche se servirebbe un importante sforzo economico per chiudere tutte queste trattative e regalare una rosa da Scudetto a Thiago Motta.

Oltre all’accordo con Adeyemi già raccontato ieri, la Juventus sta continuando a sondare il terreno per il nuovo centrocampista con Koopmeiners che rimane l’obiettivo numero uno ma è seguito da un interessantissimo Matt O’ Riley del Celtic e attenzionato anche da Atalanta e Liverpool per il centrocampo. Il danese è un centrocampista in grado di unire qualità e quantità e sarebbe l’ideale alternativa da Teun Koopmeiners in caso di non riuscita della trattativa con l’Atalanta anche se Giuntoli rimane determinato a chiudere per tutti i suoi obiettivi.