CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: UN TOP PER L’ATTACCO!

Il calciomercato Juventus si muove alla ricerca di un pezzo da novanta per l’attacco. Per i bianconeri c’è un forte interesse per Kolo Muani del PSG, la trattativa va avanti ma sul taccuino di Giuntoli ci sono altri nomi. Il primo, e non è difficile capire perché, è quello di Joshua Zirkzee: l’ex Bologna è sicuramente un profilo ideale per lo strepitoso campionato che, proprio con Thiago Motta in panchina in rossoblu, ha vissuto la scorsa stagione, che l’ha portato a vestire la maglia del Manchester United.

Con i Red Devils però l’attaccante olandese non è stato altrettanto efficace e la Juventus sta provando a premunirsi per trovare altro. Anche Niclas Fullkrug, che al Borussia Dortmund non sta ottenendo lo stesso successo dei tempi del Werder Brema, potrebbe fare al caso dei bianconeri che cercano un riferimento in area, una punta forte fisicamente. Il problema è che il tedesco è sicuramente meno mobile rispetto all’attaccante richiesto da Thiago Motta, che considera Kolo Muani e Zirkzee le prime scelte.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: COME PUÒ COMPLICARSI KOLO MUANI

Il calciomercato Juventus in queste ore spinge forte sulla possibilità di portare Randal Kolo Muani in bianconero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, inizialmente il giocatore era poco propenso ad accettare un trasferimento in prestito, avrebbe cambiato idea e dato il proprio assenso alla formula proposta dalla Juventus. Il direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli, sta infatti lavorando con il Paris Saint-Germain per un accordo basato su un prestito con diritto di riscatto, il cui valore sarebbe già fissato per il termine della stagione. Una prospettiva che sembra ora convincere l’attaccante francese, anche in vista di possibili sviluppi futuri alla scadenza del prestito, fissata per il 30 giugno 2025.

Tuttavia, la chiusura dell’operazione di calciomercato Juventus è ancora lontana, con numerosi dettagli da definire. Il PSG, pur aprendo alla possibilità del prestito, starebbe valutando ulteriori opzioni: un eventuale scambio con Dusan Vlahovic oppure l’inserimento di una cifra significativa per la concessione del trasferimento temporaneo. Un altro nodo cruciale riguarda la gestione dell’ingaggio del giocatore, che attualmente percepisce circa 8 milioni di euro annui. La trattativa, dunque, rimane complessa, ma i segnali delle ultime ore suggeriscono una maggiore apertura delle parti coinvolte.