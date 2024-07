CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MIRETTI SI FA MALE E GIUNTOLI PROVA L’AFFONDO PER KOOPMEINERS

Può arrivare la svolta nel calciomercato Juventus con Cristiano Giuntoli alla ricerca di un centrocampista di qualità e in grado di portare gol e assist dopo l’arrivo di Douglas Luiz sbarcato ieri sera a Torino per unirsi con la squadra. Il nome per il centrocampo rimane sempre quello di Teun Koopmeiners con i bianconeri che sono riusciti a fare le tanto annunciate cessioni di Soulé e Huijsen per creare un budget in grado di permettergli l’affondo sul centrocampista olandese di proprietà dell’Atalanta.

Oltre alla volontà di prendere un grande centrocampista, nelle ultime ore, è diventata anche una necessità per via di un infortunio di Fabio Miretti che si è fratturato il terzo cuneiforme del piede e sarà costretto a stare fuori almeno due settimane saltando la restante preparazione e l’inizio del campionato. Questo evento sfortunato potrebbe essere addirittura la chiave in grado di portare all’affondo per Koopmeiners e regalare a Thiago Motta il miglior centrocampista della Serie A odierna.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, FEDERICO CHIESA NON VUOLE ANDARE IN TURCHIA

In attesa di un vero e proprio affondo per Koopmeiners, il calciomercato Juventus è molto movimentato soprattutto in uscita con la telenovela Federico Chiesa che continua e sembra essere ancora lontana dalla chiusura. I suoi agenti sono stati visti in Inghilterra ma, per adesso, l’interessamento più forte per l’italiano è arrivato dalla Turchia che è però una metà poco gradita dalla stesso Chiesa che avrebbe già rifiutato quest’opportunità.

La Juventus chiede una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro per un Federico Chiesa che andrà in scadenza al termine della prossima stagione e porta i bianconeri ad avere poco tempo per chiudere la cessione del numero 7 che non ha mai pienamente convinto soprattutto per via del brutto infortunio al crociato subito.