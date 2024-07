CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ C’è l’intesa con Todibo. Vlahovic, no al Chelsea (20 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TUTTO SU TODIBO!

Il calciomercato della Juventus si prepara a intensificare gli sforzi per aggiungere un nuovo difensore centrale. Dopo aver abbandonato l’opzione Calafiori per questioni di costi, il responsabile dell’area tecnica ha rivolto tutta la sua attenzione su Jean-Claire Todibo del Nizza. Il difensore classe ‘99 si è rilanciato prepotentemente in Costa Azzurra dall’estate 2021, dopo una deludente esperienza al Barcellona. Nell’ultima stagione, sotto la guida di Francesco Farioli, ha disputato 33 partite e ha un contratto con il club francese fino a giugno 2027.

La Juventus non ha ancora avviato una trattativa formale di calciomercato con il Nizza, ma secondo RMC Sport, ha già ottenuto il consenso del giocatore per un contratto fino al 2029, con un ingaggio di circa 2 milioni di euro netti a stagione. Questi dettagli di calciomercato mettono la Juventus in una posizione favorevole per superare la concorrenza del West Ham, che avrebbe raggiunto un accordo con il Nizza per 37 milioni di euro, ma è consapevole della preferenza di Todibo per la Vecchia Signora.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SI RIPARTE DA VLAHOVIC

Il calciomercato della Juventus riparte con una conferma significativa: Dusan Vlahovic ha iniziato oggi la nuova stagione con la squadra. Dopo aver completato le visite mediche al J-Medical, si unirà al gruppo che sarà a Herzogenaurach dal 20 al 26 luglio, presso il quartier generale di Adidas, per la seconda parte del ritiro. Il serbo è impaziente di mettersi a disposizione di Thiago Motta, che ieri ha speso parole di elogio per lui: “Lui è un grande giocatore, ma il talento ha bisogno della squadra e dello spirito di squadra: non ho dubbi che lui e altri talenti che abbiamo nel gruppo faranno una grande stagione.”

Per la Juventus, la conferma del suo numero 9 è una certezza. Vlahovic non partirà nemmeno verso il Chelsea, che dodici mesi fa aveva fatto un’offerta seria, includendo Lukaku nell’affare. Cristiano Giuntoli, in un’intervista dello scorso aprile, ha rivelato: “C’era l’offerta del Chelsea per Vlahovic. Noi non volevamo cedere Dusan, ma davanti a certi numeri avremmo accettato. Il Chelsea non è mai arrivato a quella cifra e lo scambio non si è fatto.” Quest’anno, dai Blues, non sono giunti nuovi segnali. Lo stipendio di Vlahovic è destinato a crescere nei prossimi due anni, fino alla scadenza del contratto, prevista per giugno 2026. Da quest’anno infatti passerà da 10 a 12 milioni di euro netti, per un totale di quasi 24 milioni lordi.











