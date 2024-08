CALCIOMERCATO JUVENTUS, CHIESA BOCCIATO

Il calciomercato Juventus ha tanti compiti e poco tempo. Oggi, lunedì 19 agosto 2024, è il giorno dell’esordio in campionato e del debutto di Thiago Motta sulla panchina bianconera in occasione del match casalingo contro il Como.

Un momento importante che però non deve oscurare il capitolo calciomercato. Il campo è la cosa più importante, è vero, ma è pur sempre popolato da coloro che vanno e vengono dalla sessione estiva, una delle più movimentate in casa Juve.

Thiago Motta ha di nuovo parlato Chiesa all’ennesima domanda sull’argomento, quasi come se gli stessi giornalisti non riescano a credere che l’ex tecnico del Bologna possa veramente fare a meno di un giocatore come lui.

Con tutta la calma del mondo, il brasiliano ha confermato ciò che aveva già detto, sottolineando come la decisione è stata presa e il ragazzo non rientrata in alcun modo nel progetto bianconero ergo dritto nella lista esuberi.

L’offerta però sembra non arrivare dato che l’unica possibile interessata in tempi bravi è la Roma mentre le milanesi aspettano di prenderlo a zero, senza eventualmente strapparsi i capelli in caso di mancato arriva nel capoluogo lombardo.

Federico sogna la Premier League, uscendo per la prima volta dal campionato italiano, ma né Chelsea né Tottenham sono mai andate oltre la richiesta di informazioni. Futuro dunque sembra più confuso per l’esterno offensivo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, RUGANI IN EREDIVISIE

Chi invece nel calciomercato Juventus è concretamente vicino al passaggio all’estero è Daniele Rugani. L’ex difensore dell’Empoli, da sempre nulla più che una riserva nel mondo Juve, è pronto ad approdare in Olanda, precisamente all’Ajax.

Un trasferimento indubbiamente condizionato da Farioli, ex allenatore del Nizza nonché primo italiano della storia dell’Ajax a sedersi sulla panchina del club, che ha voluto con sé quello che una volta era considerato come il futuro difensore della Nazionale italiana.

Così non è stato per una serie di motivi, ma Rugani conserva ancora il suo “appeal” da calciatore. La formula della cessione è prestito secco con l’intero ingaggio pagato dai Lancieri. Ricordiamo che qualche mese fa è stato rinnovato il suo contratto fino al 2026, con opzione per un altro anno.