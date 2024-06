CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ipotesi scambio Chiesa-Kimmich col Bayern. Kean in Viola? (27 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS,

Il calciomercato della Juventus si accende su un’idea particolare, considerando che Federico Chiesa continua ad essere potenzialmente sul piede di partenza. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Germania, il Bayern Monaco potrebbe includere Joshua Kimmich nella trattativa che potrebbe portare l’esterno della Nazionale in Bundesliga. Kimmich non rientrerebbe nei piani tattici del nuovo allenatore del Bayern, Vincent Kompany, e per questo motivo potrebbe essere parte di uno scambio che avrebbe del clamoroso.

Lo scambio potrebbe rivelarsi vantaggioso per entrambe le parti: il Bayern è alla ricerca di un esterno titolare e con Chiesa assicurerebbe uno dei migliori attaccanti della Serie A. La Juventus, dal canto suo, acquisirebbe un giocatore versatile come Kimmich, capace di giocare come terzino destro, mezzala e regista, un profilo ideale per il nuovo tecnico bianconero Thiago Motta. Dal punto di vista economico, l’operazione di calciomercato della Juventus potrebbe essere facilitata dal fatto che entrambi i giocatori hanno contratti in scadenza il prossimo anno e valutazioni di mercato simili.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, KEAN VERSO LA FIORENTINA

In attacco il calciomercato della Juventus potrebbe far registrare una partenza importante, con Moise Kean ormai verso la Fiorentina. L’interesse dei viola per Kean risale a gennaio e ora potrebbe concretizzarsi. La Juventus ha dato il via libera e non ci sono particolari problemi di ingaggio. Da chiarire che, a un anno dalla scadenza del contratto, il cartellino di Kean non è valutato 20 milioni come è stato ipotizzato da alcune fonti, ma l’affare si potrebbe chiudere a cifre considerevolmente più basse.

Anzi, se l’affare si chiudesse entro il 30 giugno, il prezzo potrebbe scendere sotto i 15 milioni per motivi di bilancio, offrendo alla Fiorentina un piccolo ma significativo sconto. Tra i vari nomi accostati alla formazione Viola negli ultimi giorni, molti dei quali infondati, l’opzione Kean è la più concreta e potrebbe decollare presto. È possibile che non sia l’unico investimento del club viola nel reparto offensivo, ma sicuramente è quello che si potrebbe chiudere più rapidamente,

