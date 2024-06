CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Bloccato Greenwood ma i Red Devils chiedono 50 milioni (12 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TUTTO SU GREENWOOD!

Il calciomercato della Juventus ruota in queste fase iniziali soprattutto attorno alla ricerca di un nuovo attaccante, anche per cautelarsi eventualmente rispetto alla possibile partenza di Federico Chiesa, conteso vista la scadenza di contratto nel 2025 da diversi club, su tutti Napoli e Roma ma si parla anche di un possibile inserimento dell’Inter. In questo quadro, l’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio ha parlato di una trattativa già molto avanzata della Juventus per Mason Greenwood, per il qualche ci sarebbe già l’accordo con l’entourage del giocatore.

Greenwood, esterno classe 2001 di proprietà del Manchester United ma reduce da una stagione in prestito al Getafe nella Liga spagnola, ha rilanciato la sua carriera con 36 presenze, 10 gol e 6 assist dopo un momento molto buio a causa di gravi traversie giudiziare, essendo stato denunciato per molestie dalla sua compagna. In Spagna Greenwood ha mostrato di nuovo il talento che l’aveva lanciato alla ribalta come nuova star dello United e ora i Red Devils non vorrebbero privarsene per una cifra più bassa di 50 milioni di euro. Ma la Juventus conta che il gradimento del giocatore possa abbassare il prezzo del cartellino a 30 milioni più bonus.

Il calciomercato della Juventus potrebbe dunque infiammarsi attorno al nome di Greenwood dopo alcune operazioni importanti già impostate. Si è parlato di Di Gregorio destinato a diventare il nuovo numero uno bianconero, nessuna frenata nell’operazione con il Monza ma solamente attesa per il destino di Wojcech Szczesny, che ha da scegliere tra un ampio ventaglio di soluzioni tra i paesi Arabi e l’Europa. Quando il portiere polacco darà disco verde per la sua partenza, Di Gregorio si prenderà la porta della Juventus.

Da non far passare in secondo piano anche la questione Di Lorenzo: il capitano del Napoli è stato fortemente corteggiato negli ultimi giorni dal neo allenatore partenopeo Antonio Conte, ma l’esterno difensivo sembra irremovibile non solo nella sua scelta di lasciare Napoli, ma anche il quella di abbracciare il progetto juventino. Conte non ha convinto l’agente di Di Lorenzo e la Juventus parte da una base d’asta di 18 milioni per provare a portare il giocatore a Torino, con il Napoli che inizialmente ne chiede almeno 25.











