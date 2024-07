CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Samardzic sorpassa Koopmeiners? E Alex Sandro… (6 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ALTRE MANOVRE A CENTROCAMPO

Il calciomercato della Juventus potrebbe vivere un ritorno di fiamma importante: il club bianconero sta infatti valutando di riprendere le trattative con l’Udinese per il centrocampista serbo Lazar Samardzic. L’interesse dell’Udinese per il difensore bianconero Facundo Gonzalez potrebbe essere un fattore chiave per sbloccare l’affare, ricalcando la strategia utilizzata dall’Inter un anno fa. Secondo alcune indiscrezioni, la Juventus starebbe esplorando la possibilità di inserire Gonzalez, reduce dal prestito alla Sampdoria, come contropartita tecnica.

Samardzic è da tempo nel mirino di calciomercato della Juventus grazie alle sue qualità tecniche e alla sua capacità di inserimento, caratteristiche che lo rendono un elemento potenzialmente prezioso per il centrocampo bianconero, a patto che vengano superate le incomprensioni con gli agenti dell’anno scorso.. L’eventuale acquisizione di Samardzic potrebbe apportare quella qualità e creatività di cui la Juventus ha bisogno per competere ai massimi livelli sia in Serie A che nelle competizioni europee, nel caso in cui non dovesse concretizzarsi l’interesse per Koopmeiners.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, NUOVA DESTINAZIONE PER ALEX SANDRO

Nel frattempo, un giocatore che è stato un simbolo degli ultimi anni della storia bianconera sta trovando una nuova sistemazione. Alex Sandro ha lasciato la Juventus dopo nove stagioni e 327 presenze, eguagliando Pavel Nedved come straniero con più apparizioni nella storia del club. Il suo contratto è scaduto il 30 giugno e nell’ultima partita contro il Monza ha segnato il suo sedicesimo con la maglia bianconera, esibendo anche la Coppa Italia vinta in quella stagione.

Ora svincolato, il futuro di Alex Sandro è ancora da scrivere: tra le ipotesi di calciomercato prende quota quella di un ritorno al Porto, club che lo ha lanciato in Europa dal 2011 al 2015 prima del suo trasferimento alla Juventus. Secondo Relevo, il Porto è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro e il 33enne brasiliano, con la sua esperienza e leadership, rappresenta una delle opzioni più interessanti per i Dragoes. Per Alex Sandro sarebbe dunque un ritorno alle origini dopo una lunga e fruttuosa esperienza in bianconero.

