CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: TELENOVELA KOOPMEINERS

Il calciomercato Juventus continua a puntare dritto su Teun Koopmeiners, il principale obiettivo di Cristiano Giuntoli per la trequarti bianconera. Il giocatore, ormai fuori dai piani dell’Atalanta, è pronto a trasferirsi a Torino, ma per finalizzare l’operazione è necessario soddisfare le richieste della Dea, che valuta il centrocampista 60 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Juventus ha presentato una terza offerta di 59 milioni di euro complessivi.

La Juventus ha inizialmente offerto 50 milioni di euro, seguiti da una seconda proposta di 55 milioni, con 50 milioni di parte fissa e 5 di bonus. Tuttavia, la necessità di avere l’olandese disponibile per l’inizio del campionato, previsto per lunedì 19 agosto contro il Como, ha spinto i bianconeri a presentare una nuova offerta di 59 milioni, di cui 52 milioni di parte fissa e 7 di bonus. Questa mossa sembra poter essere decisiva per concludere finalmente una trattativa che si protrae da marzo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: CONTATTO DIRETTO THIAGO MOTTA-KALULU

Il calciomercato Juventus ha visto un rallentamento nelle ultime ore per il trasferimento di Pierre Kalulu. Nonostante l’accordo tra Milan e Juventus sia quasi finalizzato, il difensore francese non è del tutto convinto delle condizioni proposte dal club bianconero e ha deciso di prendersi del tempo per riflettere sulla sua decisione. L’accordo per il trasferimento di Kalulu alla Juventus prevede un prestito oneroso di 3,5 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. A questi si aggiungerebbero ulteriori 3 milioni di euro di bonus e il 10% su una futura rivendita.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Kalulu ha recentemente avuto una conversazione telefonica diretta con Thiago Motta. L’allenatore della Juventus potrebbe aver cercato di rassicurare Kalulu e di spiegargli come si inserirebbe nel progetto tattico della squadra. Tuttavia, nonostante il dialogo con Motta, il difensore 24enne ha ancora delle riserve riguardo alle condizioni del trasferimento e ha deciso di prendere ulteriore tempo per valutare la sua scelta.