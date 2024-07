Calciomercato Milan/ Distanza con i club per Pavlovic e Fofana. Show di Camarda in nazionale (19 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ACCORDO CON FOFANA E PAVLOVIC MA BISOGNA CONVINCERE I CLUB

Accelerata nel calciomercato Milan con i rossoneri che stanno provando in tutti i modi a chiudere le trattative per Fofana con il Monaco e Pavlovic con il Salisburgo dopo aver ottenuto l’accordo con i due calciatori che gradirebbero giocare con i rossoneri. Per Fofana, i rossoneri hanno offerto 12 milioni più bonus al Monaco ma hanno trovato una risposta negativa ed un rilancio a 25 milioni che non fa ben sperare il Milan che potrebbe comunque provare a chiudere intorno ai 20 milioni con un’importante sforzo economico. Più vicina alla chiusura la trattativa per Pavlovic che viene valutato intorno ai 25 milioni dal Salisburgo che ha rifiutato circa 20 milioni dai rossoneri ma potrebbe decidere di chiudere con l’inserimento di bonus. Anche in attacco il calciomercato Milan dovrà fare dei ragionamenti con Luka Jovic che è richiesto da Fenerbahce e Zenit e potrebbe aprire uno slot per Niclas Fullkrug del Borussia Dortmund che potrebbe comporre la coppia di attacco insieme allo spagnolo Alvaro Morata pronto ad approdare a Milanello ed unirsi alla squadra nei prossimi giorni.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CAMARDA E ZEROLI TRASCINANO L'ITALIA UNDER 19 ALL'EUROPEO

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CAMARDA E ZEROLI TRASCINANO L’ITALIA UNDER 19 ALL’EUROPEO

Mentre il calciomercato Milan è in un momento delicato e decisivo, arrivano buone notizie dal settore giovani con Kevin Zeroli e Francesco Camarda protagonisti della convincente vittoria dell’Italia under 19 all’Europeo contro l’Irlanda del Nord. Francesco Camarda è riuscito a mettere a segno una doppietta legittimando ulteriormente il suo status mentre Kevin Zeroli è andato a segno sbloccando il match e giocando un’ottima partita nel complesso. Con i tanti dubbi che dovrà risolvere Paulo Fonseca, forse, le certezze potrebbero arrivare proprio da un settore giovanile sempre più interessante e ricco di giovani promesse alla ricerca del giusto minutaggio per affermarsi anche in un campionato competitivo come la Serie A.











