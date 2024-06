CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Dalla Germania: rossoneri su Hummels. CDK resta a Bergamo (14 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CAMBI IN VISTA PER LA DIFESA!

Il calciomercato del Milan potrebbe far registrare una svolta improvvisa in difesa: nella giornata di venerdì arriverà l’ufficialità di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera, con un contratto triennale per il tecnico portoghese che si aspetta ora una serie di colpi che possano modellare a sua somiglianza la squadra. E Mats Hummels, da quanto rimbalza dalla Germania, potrebbe diventare il leader difensivo di una squadra che ha già perso Kjaer e che dunque potrebbe trovare nel tedesco un nuovo punto fermo, dall’ampia esperienza internazionale.

A lanciare la notizia di calciomercato del possibile arrivo di Hummels al Milan è stata la Bild, che ha riportato notizie fresche sul terremoto che ha coinvolto il Borussia Dortmund, fresco finalista di Champions nell’ultima stagione, in queste ore. Ha lasciato infatti il tecnico Terzic, dopo la Bundesliga sfiorata nel 2023 e la Champions persa in finale quest’anno, e per i gialloneri si avvierà un rinnovamento che passerà anche dalla scelta di non offrire il rinnovo di contratto a Hummels, che dal 30 giugno sarà dunque libero a parametro zero e il Milan sarebbe deciso a provare subito a portare a San Siro il giocatore.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, L’ATALANTA RISCATTA DE KETELAERE

Negli ultimi giorni si era parlato anche di calciomercato del Milan in uscita e della questione Charles De Ketelaere: dopo i successi fatti registrare a Bergamo c’era da capire se l’Atalanta avrebbe poi rispettato o meno il riscatto e si era parlato anche di una proroga concessa dal Milan rispetto alla data stabilita per il riscatto, proprio per far valutare al meglio gli orobici la situazione. Non c’è stato bisogno, l’eccellente rendimento di De Ketelaere ha persuaso l’Atalanta a mettere sul piatto un esborso importante e ad assicurarsi le prestazioni del belga a titolo definitivo.

Nelle casse rossonere andranno 22 milioni di euro più due milioni di bonus più il 10% della futura rivendita, un affare sicuramente particolarmente oneroso per un calciatore che dopo la difficile stagione al Milan ha cambiato completamente passo, contribuendo con 10 gol e 8 assist alla grande stagione dell’Atalanta, culminata nella conquista dell’Europa League. Il Milan è ora chiamato a reinvestire l’incasso, il gioco offensivo di Fonseca prelude a colpi in attacco oltre al centravanti, sempre da individuare dopo l’addio di Olivier Giroud.











