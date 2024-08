CALCIOMERCATO MILAN NEWS: È L’ORA DI FOFANA

Il calciomercato Milan è vicino a un’attesissima fumata bianca: ormai si è concretizzato per i rossoneri l’acquisto di Youssouf Fofana. L’ultima offerta del club rossonero, superiore ai 20 milioni di euro compresi i bonus, ha convinto il Monaco a cedere, soprattutto dopo che il giocatore ha manifestato la volontà di lasciare il club. Con un contratto in scadenza a giugno 2025 e un accordo già raggiunto con il Milan da settimane per un contratto fino al 2028 a 3 milioni di euro netti a stagione, il trasferimento del centrocampista classe ’99 sembra ormai inevitabile.

Gli ultimi dettagli dell’accordo sono stati definiti, e secondo quanto riportato da Sky Sport e Fabrizio Romano, Fofana arriverà a Milano domani, per poi sottoporsi alle visite mediche sabato. Il giocatore potrebbe essere presente a San Siro per salutare i nuovi tifosi in occasione della prima partita di campionato contro il Torino. Il nazionale francese sarà così il quarto acquisto del Milan in questa sessione di mercato, dopo Alvaro Morata, Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: BALLO TOURÉ IN FRANCIA, QUANTO RISPARMIANO I ROSSONERI

Il calciomercato Milan sta pensando anche alle uscite e agli esuberi, molti i tasselli da sistemare a quindici giorni dalla fine del calciomercato. Il Saint-Etienne, recentemente promosso in Ligue 1, ha fatto un’offerta convincente per Fodé Ballo-Touré, che sembra pronto a lasciare l’Italia. Dopo un prestito al Fulham e aver rifiutato il trasferimento al Besiktas, il terzino potrebbe ora tornare in Francia.

Il Milan è disposto a cedere il terzino senegalese classe 1997, che non rientra nei piani del tecnico Paulo Fonseca per la prossima stagione. Resta solo da trovare un accordo economico con il Saint-Etienne. Oltre a un possibile indennizzo da negoziare con il club francese.

