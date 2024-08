CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PIACE BRUNO OGBUS DEL FRIBURGO PER LA DIFESA

Dopo le chiusure di Pavlovic ed Emerson Royal, il calciomercato Milan prosegue alla ricerca degli ultimi nomi che possano completare la rosa e dare calciatori pronti per sostenere le tre competizioni a Paulo Fonseca. Con questi due nomi, il calciomercato Milan sembrava aver sistemato la difesa ma, negli ultimi giorni, è salito il pressing del Newcastle per Malick Thiaw e il tedesco potrebbe davvero andare in Inghilterra lasciando scoperta una casella nello scacchiere di Fonseca. Come riportato da Sky Deutschland, il Milan avrebbe messo gli occhi su Bruno Ogbus che è di proprietà del Friburgo ma è un 18enne con il contratto in scadenza nel 2026.

L’idea dei rossoneri è quella di fare un’operazione in stile Pierre Kalulu andando a comprare un difensore dal fisico molto prestante in grado di accorciare i tempi di adattamento con il calcio italiano. Da quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però, i rossoneri avrebbero già provato l’approccio con il Friburgo ricevendo un secco rifiuto dato dal fatto che i tedeschi puntano sulla crescita di Bruno Ogbus per il futuro del loro club.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, L’UDINESE NON VUOLE VENDERE LAZAR SAMARDZIC

Continua, invece, la trattativa per Lazar Samardzic dell’Udinese che ha già giocato diverse partite nel precampionato e sembra essere intenzionato a rimanere un’altra stagione in Friuli dopo il forte corteggiamento di Lazio e Milan. Sulla questione è intervenuto Gianluca Nani, dirigente dell’Udinese, parlando ai microfoni di Sky Sport e ribadendo come l’intenzione dei bianconeri è quella di trattenerlo a meno di offerte irrinunciabili che possano portare grande guadagno.

Il Milan rimane quindi a guardare sulla questione centrocampo ed è alla ricerca ancora di un uomo in più da consegnare a Paulo Fonseca per la squadra della prossima stagione e del futuro.

