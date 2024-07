CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Pazza idea Samardzic! Dopo Morata, si fa sul serio per Fullkrug (18 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, DOPO MORATA TOCCA A FULLKRUG?

Il calciomercato del Milan, dopo le prime voci iniziali, fa sul serio per un altro colpo clamoroso in attacco che potrebbe affiancare Alvaro Morata. Dopo essere stato accostato prima al Torino e poi alla Fiorentina, Niclas Fullkrug ha scelto il Borussia Dortmund nell’estate del 2023, preferendo rimanere in Germania nell’anno che porta agli Europei. La sua decisione si è rivelata azzeccata: una finale di Champions League e un Euro 2024 da bomber di riserva con due reti segnate hanno confermato il suo valore. Ora, la Serie A torna a bussare alla sua porta, questa volta con il Milan.

Calciomercato Roma News/ Soulé, anche il West Ham oltre al Leicester: giallorossi favoriti (17 luglio 2024)

Il Borussia Dortmund ha recentemente chiuso per l’acquisto di Serhou Guirassy, attaccante franco-guineano che ha terminato secondo nella classifica marcatori della Bundesliga 2023/24, dietro solo a Harry Kane. Nonostante un infortunio riscontrato durante le visite mediche avesse messo a rischio l’affare di calciomercato, alla fine il trasferimento si è completato, relegando Fullkrug probabilmente al ruolo di riserva. Fullkrug ha espresso la sua disponibilità a trasferirsi al Milan, dove si giocherebbe il posto al centro dell’attacco con Alvaro Morata.

Calciomercato Juventus News/ Koopmeiners, l'offerta solamente dopo la cessione di Soulé (17 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, INSERIMENTO PER SAMARDZIC

Nelle ultime ore il calciomercato del Milan sembra essersi orientato verso grandi sorprese, visto che il nome di Lazar Samardzic è emerso di prepotenza come un possibile obiettivo dei rossoneri, che hanno iniziato a informarsi per valutare la fattibilità di una trattativa e i relativi costi. Attualmente non c’è nulla di concreto, ma i dialoghi potrebbero essere approfonditi in futuro soprattutto se il Milan si avvicinasse alla richiesta di 25 milioni di euro avanzata da i friulani e che è stata la base per trattare anche per altri club interessati come Lazio e Juventus.

Calciomercato Napoli News/ Il PSG accelera per Osimhen: sarà pagata la clausola. E Lukaku... (17 luglio 2024)

Il centrocampista dell’Udinese è di nuovo al centro dell’attenzione (anche del Milan) e sarà uno dei protagonisti di questa sessione di calciomercato, con il club friulano pronto a valutare eventuali offerte. Nonostante le numerose speculazioni su un suo possibile trasferimento, finora non è giunta alcuna proposta concreta sul tavolo dei bianconeri. Samardzic arriva da una stagione in cui ha totalizzato 6 gol e 2 assist in 34 presenze, concludendo con l’Europeo in cui la Serbia è stata eliminata nella fase a gironi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA