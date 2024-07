Calciomercato Milan News/ Theo Hernandez rinnova con aumento, Fofana “aiuta” i rossoneri (14 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, THEO RINNOVA A 2 MILIONI IN PIÙ

Il calciomercato Milan lavora per il rinnovo di Theo Hernandez. La Gazzetta dello Sport racconta dell’avvicinamento tra le parti dopo che il francese, per diverse settimana, è stato al centro di vicende di mercato che lo vedevano lontano da San Siro, direzione Bayern Monaco e non solo.

La quiete dopo la tempesta verrebbe da dire dato che ora, a metà luglio, Theo è più vicino che mai a rinnovare con i rossoneri: dai 4.5 milioni fino al 2026, l’ex Real Madrid passerebbe a guadagnarne dai 6 ai 6 e mezzo fino al 2029. Un aumento da top player per il calciatore.

Il terzino che invece si allontana dal Milan è Emerson Royal: l’accordo col calciatore è stato trovato sulla base di 2,5 milioni di euro a stagione mentre l’intesa con il Tottenham appare impossibile. Gli Spurs continuano a chiedere 15 milioni più bonus

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, FOFANA SPINGE PER I ROSSONERI

calciomercato Milan per quanto riguarda Emergono novità sulper quanto riguarda Fofana del Monaco . Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha fatto il punto della situazione spiegando come il giocatore abbia confermato al suo club di aver concordato i termini personali per il trasferimento al Milan.

Niente Premier League o qualsiasi altra pista, Fofana vuole solamente i rossoneri. Forti di questa volontà del giocatore, il Milan non pagherà 30 milioni, anche perché il giocatore ha ancora un anno di contratto con i monegaschi e non è affatto intenzionato a rinnovare. Per quanto riguarda Fullkrug, Gianluca Di Marzio ha annunciato che i primi contatti tra Milan e Borussia Dortmund ci sono stati e ulteriori novità di calciomercato arriveranno i prossimi giorni. Sullo sfondo c'è l'idea Joao Felix, ma il Barcellona non appare intenzionato a concedere altri prestiti.

