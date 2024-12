CALCIOMERCATO MILAN, CHIESA PUÒ ARRIVARE IN PRESTITO

Sono ore di transizione quelle che stanno trascorrendo a Milanello con il calciomercato Milan che potrebbe dover operare in modo diverso per accogliere l’arrivo di un nuovo allenatore che, con molta probabilità, sarà l’ex Inter e Lazio Sergio Conceição. Durante la sua lunga parentesi di allenatore del Porto, Conceição ha sempre basato tanto il suo gioco sull’efficacia degli esterni e questo lo sa anche il calciomercato Milan che potrebbe intervenire già a gennaio per rinforzare un reparto ridotto all’osso dagli infortuni.

Paulo Fonseca esonerato dal Milan/ Da "solido sulla panchina" a Conceicao nuovo allenatore (30 dicembre 2024)

Il nome che sta circolando in queste ore è quello di Federico Chiesa che non sta trovando spazio al Liverpool e potrebbe lasciare i Reds già a gennaio con un’opzione di prestito che interessa a numerose squadre soprattutto del campionato italiano. L’ex Juventus non è mai davvero entrato in forma perché è stato fermato da un infortunio che lo ha inevitabilmente fatto finire ai margini del progetto di Arne Slot che ha un attacco ricco di qualità e di ali offensive.

Fonseca esonerato dal Milan?/ Nuovo allenatore Sergio Conceicao: annuncio dopo l'esonero (29 dicembre 2024)

CALCIOMERCATO MILAN, SE PARTE TOMORI TUTTO SU MOSQUERA

Sempre più rumoroso anche il discorso che riguarda la difesa in un calciomercato Milan che potrebbe vedere la partenza di Fikayo Tomori che non ha trovato spazio con Fonseca e ha il forte interesse della Juventus di Thiago Motta su di lui. Il destino del centrale inglese, con molta probabilità, lo deciderà il nuovo allenatore che potrebbe riportarlo al centro del progetto dopo aver perso la titolarità a Firenze non rispettando la volontà di Fonseca e creando grandi malumori interni. Nel caso in cui Tomori dovesse lasciare Milanello, il Milan è pronto a fiondarsi sull’interessante profilo di Crishian Mosquera che è un classe 2004 colombiano di proprietà del Valencia ma con un contratto che scadrà nel 2026 e l’intenzione di non rinnovare.

Calciomercato Milan News/ Kolo Muani solo in prestito, ci sono due opzioni sulle fasce (29 dicembre 2024)

Il Milan è stato colpito dalle prestazioni del colombiano e sta lavorando con il suo procuratore per provare a portare il calciatore a Milano già in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.