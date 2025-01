CALCIOMERCATO MILAN NEWS, TOMORI RESTA!

Il calciomercato Milan si prepara alla rivoluzione Conceicao. Il tecnico portoghese ha debuttato nel migliore dei modi vincendo in rimonta 2-1 contro la Juventus nella semifinale di Supercoppa italiana a Riyad. Ora naturalmente la testa è solo al derby del 6 gennaio che assegna il primo titolo italiano di questo 2025.

Dopodiché il Milan penserà al campionato, ma senza dimenticare il mercato. In difesa i rossoneri vivevano qualche giorno fa con il dubbio Tomori per quanto riguarda una possibile cessione dell’inglese, ma ieri Conceicao lo ha schierato titolare contro la Juve e dunque i piani potrebbero seriamente cambiare.

Sul fronte acquisti piace Antonio Silva del Benfica dove però proprio la Juventus è in vantaggio in virtù degli ottimi rapporto con l’agente Mendes. Sul fronte terzino non sono presenti novità poiché Alex Jimenez ha convinto un po’ tutti.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, QUATTRO NOMI SUL TACCUINO

Il calciomercato Milan presta attenzione anche a ciò che succeda a centrocampo. Certo, è tornato Bennacer, ma le sue prestazioni contro Roma e Juventus non sono state state esaltanti ed era anche prevedibile visti i tanti mesi di stop per infortuni dell’algerino.

I rossoneri monitorano quattro diversi profili sul proprio, tutti in Serie A: Bondo del Monza piace molto anche alla Lazio mentre su Frendrup del Genoa c’è la concorrenza dell’Atalanta. Belahyane del Verona ha una valutazione alta e servirà trattare, ma l’obiettivo numero uno è Samuele Ricci del Torino.

Anche lui ex Empoli come Bennacer, il regista granata ha recentemente rinnovato fino al 2028 nel più classico dei rinnovi di Cairo per far alzare il prezzo, come già successe per esempio con Bremer. Dunque un prolungamento del contratto che farà spendere qualche milione in più al Milan, ma la sostanza non cambia con Samuele Ricci prossimo alla cessione.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, DA LUCCA A OTAVIO…

il calciomercato Milan per quanto riguarda l’attacco è più incentrato sulle possibili cessioni. Chukwueze e Okafor potrebbe vivere gli ultimi mesi se non addrittirua giorni con la casacca del Milan addosso, dato che non hanno convinto con Fonseca.

Il ruolo di centravanti è blindato da Morata che rimane titolare, seguito da Abraham pronto subentrare e Camarda in crescita. Difficilmente quest’ultimo verrà ceduto in prestito bensì continuerà ad alternare Prima Squadra e Milan Futuro. Non è però da escludere un altro possibile colpo in ottica centravanti con Lucca dell’Udinese in pole.

Sugli esterni Conceicao punta due nomi. Il primo è Chiesa che secondo fichajes.net è ormai in uscita dal Liverpool per un ritorno in Italia immediato in prestito. L’altro nome lo conosce molto bene Conceicao ed è Otavio, attualmente all’Al Nassr.