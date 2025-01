Calciomercato Napoli News: Francis Amuzu l’ultima opzione

Il calciomercato Napoli deve ancora arrivare ad un giocatore che possa prendere la posizione di Kvaratskhelia almeno come numero in rosa, infatti negli ultimi giorni sembra essere cambiata la strategia di Giovanni Manna che non riuscendo a raggiungere i primi obiettivi, Garnacho e Adeyemi, sembrerebbe aver deciso di affidare il posto da titolare a David Neres, che con le sue ultime prestazioni lo ha meritato sicuramente, e acquistare un giocatore che nelle gerarchie possa stare dietro il brasiliano e Politano. La situazione difficile di mercato poi potrebbe far riaprire spazi a Ngonge e Raspadori che quindi potrebbero tornare sui loro passi riguardo alla loro richiesta di essere ceduti.

Ecco che quindi il giocatore scelto dalla società partenopea sembra essere Francis Amuzu, esterno belga venticinquenne di proprietà dell’Anderlecht con cui in questa stagione ha disputato 28 partite trovando 4 gol e 3 assist, è di piede destro ma solitamente gioca sulla fascia sinistra così da potersi accentrare e calciare dopo aver dribblato il difensore, partirebbe dietro a Neres nelle gerarchie e il Napoli lo acquisterebbe a titolo definitivo per una cifra intorno ai 6 o 7 milioni.

Calciomercato Napoli News: Timo Werner e Pietro Comuzzo i sogni del Napoli

Il calciomercato Napoli però vuole puntare più in alto e una trattativa che nelle prossime ore si dovrebbe concretizzare potrebbe sbloccare un giocatore sicuramente più di livello per sostituire Kvaratskhelia, il giocatore in questione è Timo Werner che il Tottenham potrebbe lasciar partire nel caso riesca ad acquistare Mathys Tel dal Bayern Monaco, l’attaccante francese arriverebbe a Londra per circa 60 milioni e libererebbe il tedesco che quindi potrebbe accasarsi in prestito a Napoli. In questa stagione Werner ha giocato 26 partite ma ha realizzato solo 1 gol e 3 assist ma a convincere di più Antonio Conte è la possibilità di vederlo giocare come esterno o come punta.

L’altro obiettivo del calciomercato Napoli negli ultimi giorni è poi Pietro Comuzzo, il difensore italiano classe 2005 della Fiorentina quest’anno ha rubato la scena nel reparto arretrato viola e le sue ottime prestazioni gli hanno fatto scavalcare tutti nelle gerarchie, conquistare un posto da titolare inamovibile e permesso di arrivare alla prima convocazione in nazionale. Il Napoli ha già offerto 35 milioni per il difensore ma la dirigenza viola non vorrebbe cederlo sotto i 45 milioni, Palladino in realtà preferirebbe che Comuzzo rimanesse a sua disposizione ma l’arrivo di Valentini e Pablo Marì possono far pensare che neanche la volontà dell’allenatore basti a trattenerlo.