CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DURAN AL POSTO DI OSIMHEN?

Il calciomercato Napoli gode di un tesoretto niente male in vista della prossima sessione di mercato estiva. Naturalmente tutto ciò è possibile grazie al cartellino di Victor Osimhen, in prestito fino a fine stagione al Galatasaray. Dopodiché il nigeriano ritornerà nel Belpaese dove però sarà solo di passaggio poiché il suo addio è praticamente definitivo. L’eroe del terzo Scudetto campano non proseguirà la sua avventura nonostante l’arrivo di Conte.

Questo dunque offrirà al Napoli la possibilità di incassare una cifra intorno ai 75 milioni di euro se tutto va bene. Condizionale d’obbligo dato che quest’anno non è arrivata nessuna squadra realmente interessata al centravanti.

Nonostante questo l’arrivo di un attaccante c’è stato lo stesso con Romelu Lukaku che ha ritrovato Conte nel suo cammino dopo gli anni italiani all’Inter. Adesso però, con l’arrivo quasi sicuro di tre competizioni il prossimo anno, c’è bisogno di portarsi avanti con un’altra punta.

Raspadori non è ciò che vuole Conte a livello di caratteristiche mentre Simeone è l’unica alternativa a Lukaku, però anche in questo caso ci sono differenze sostanziali tra le caratteristiche dell’argentino e quelle del gigante belga.

Duran dell’Aston Villa rappresenta il prototipo ideale per Conte: forte fisicamente, ottima media gol, tanto impegno e grandi capacità tecniche. Insomma, un Lukaku più giovane su cui contare non solo il prossimo anno.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, RATIU SULLA FASCIA DESTRA

Il calciomercato Napoli non guarda solo all’attacco. D’altronde Antonio Conte è un grande fan degli esterni, spesso vere e proprie spine nel fianco per gli avversari come lo sono Di Lorenzo e Olivera nel 4-3-3 che sta adottando a Napoli.

Da grande estimatore del 3-5-2, chi meglio di Conte conosce la pericolosità delle ali? Infatti la società potrebbe accontentare ancora una volta il tecnico pugliese con un acquisto molto interessante che arriva dalla Spagna. Si tratta di Andrei Ratiu, terzino del Rayo Vallecano e della Nazionale rumena. A fare chiarezza su questo scenario è Ekrem Konur di CaughtOffside che racconta come l’esterno destro sia molto richiesto in queste ultime finestre di mercato.

Il motivo principale, oltre alle qualità del giocatore, è una clausola rescissoria molto conveniente da 25 milioni di euro. Come detto il calciatore lo vogliono in tanti tra cui Barcellona, Atletico Madrid, Villareal e anche la Roma in Serie A.