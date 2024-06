CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Assalto a Vanderson dopo le cessioni. Piace Spinazzola (15 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MANNA A TESTA BASSA SUL MERCATO

Il calciomercato del Napoli vede il direttore sportivo Manna fare gli straordinari nelle ultime ore per orientarsi attraverso le varie esigenze che il neo tecnico Antonio Conte ha messo sul tavolino per la nuova stagione. Squadra da ricostruire in parte attraverso le cessioni, c’è sempre Osimhen all’asta tra la possibile maxi offerta dall’Arabia Saudita e gli interessamenti di big come Chelsea e PSG. Con i soldi del bomber nigeriano Manna potrebbe accelerare su alcuni obiettivi ambiziosi, come l’esterno brasiliano del Monaco Vanderson.

Impossibile rivolgersi ai monegaschi senza aver prima incassato una cifra importante, visto che per il Monaco la base d’asta è sempre quella da 30 milioni di euro proposta ai partenopei dopo i primi approcci verso il giocatore. Vanderson è considerato un titolare a tutti gli effetti dai monegaschi che stanno peraltro trattando la cessione di Krépin Diatta in Inghilterra. Dunque per rifare da zero la fascia destra il Monaco non si accontenterebbe di certo di un’offerta di calciomercato del Napoli al ribasso: se ne riparlerà se e quando Osimhen sarà ceduto.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SPINAZZOLA SI PUÒ FARE

Sempre parlando di esterni, il calciomercato del Napoli potrebbe rivolgersi verso “l’usato sicuro” di un giocatore che solo a causa degli infortuni non ha potuto esprimere un potenziale eccezionale con la sua spinta sulla fascia. Stiamo parlando di Leonardo Spinazzola che la Roma è pronta a lasciare libero: 3,2 milioni di euro netti l’anno sono un ingaggio troppo oneroso per pensare a un rinnovo e anche l’esterno umbro sarebbe intenzionato a cambiare aria, arrivato a 31 anni dopo 5 stagioni di fila in maglia giallorossa.

Se potesse arrivare a mettere le mani sul cartellino a parametro zero il Napoli farebbe sicuramente un pensierino su Spinazzola, considerando la stima mai messa in discussione da parte di Antonio Conte per il giocatore, col tecnico salentino che lo vorrebbe nella sua batteria degli esterni anche come alternativa, considerando i guai fisici che ogni tanto costringono l’esterno a fermarsi. Spinazzola attende il semaforo verde dalla Roma per poi discutere direttamente l’ingaggio con il club partenopeo.











